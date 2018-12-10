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Одеський фотограф потрапив в топ всесвітньо відомого журналу Vogue (відео)

12:10, 10 грудня 2018
Суспільство
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Найбільшу популярність отримали знімки рук літніх людей, зроблені в трамваї. Назім і подумати не міг, що його фотографії потраплять в топ всесвітньо відомого журналу.

Фотограф не згоден, що дзеркало людської душі - це очі. Впевнений, що тільки руки здатні розповісти цілу історію. А випадково зроблена в трамваї фотографія надихнула фотохудожника на цілу серію документальних робіт, яку оцінило відоме видання.

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Теги: #Одеса#фотограф