Одеський фотограф потрапив в топ всесвітньо відомого журналу Vogue (відео)

Фотограф не згоден, що дзеркало людської душі - це очі. Впевнений, що тільки руки здатні розповісти цілу історію.

Фотографії 22-річного Назима Куку, студента університету ім. Мечникова опублікували у відомому італійському журналі Vogue.

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Найбільшу популярність отримали знімки рук літніх людей, зроблені в трамваї. Назім і подумати не міг, що його фотографії потраплять в топ всесвітньо відомого журналу.

Фотограф не згоден, що дзеркало людської душі - це очі. Впевнений, що тільки руки здатні розповісти цілу історію. А випадково зроблена в трамваї фотографія надихнула фотохудожника на цілу серію документальних робіт, яку оцінило відоме видання.