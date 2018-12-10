Одеський фотограф потрапив в топ всесвітньо відомого журналу Vogue (відео)
12:10, 10 грудня 2018Суспільство
2384 0
Фотограф не згоден, що дзеркало людської душі - це очі. Впевнений, що тільки руки здатні розповісти цілу історію.
В італійському онлайн-журналі Vogue опублікували зроблені в трамваях роботи одеського фотографа
Фотографії 22-річного Назима Куку, студента університету ім. Мечникова опублікували у відомому італійському журналі Vogue.
Читайте такожІлюстрацію українського художника з Харкова використовував для обкладинки журналу Vogue (фото)
Найбільшу популярність отримали знімки рук літніх людей, зроблені в трамваї. Назім і подумати не міг, що його фотографії потраплять в топ всесвітньо відомого журналу.
Фотограф не згоден, що дзеркало людської душі - це очі. Впевнений, що тільки руки здатні розповісти цілу історію. А випадково зроблена в трамваї фотографія надихнула фотохудожника на цілу серію документальних робіт, яку оцінило відоме видання.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter