Регіна Тодоренко показала, як виглядає після пологів (фото)

Регіна Тодоренко повернулася в соціальні мережі. У рубриці Stories на своїй офіційній сторінці в Instagram ведуча розмістила домашнє фото і показала шанувальникам, як виглядає через 5 днів після пологів.

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Для знімка дівчина використовувала Instagram-фільтри. Незважаючи на те, що зірки переважно народжують в «модних» перинатальних центрах, зірка шоу «Орел і решка» вибрала звичайний пологовий будинок.

Напередодні Регіна та її чоловік залишили медцентр дуже скромно — не було натовпу родичів, відеокамери, блакитних кульок та інших атрибутів на виписці.