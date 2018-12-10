Тренер "Зважених та щасливих" спантеличив мережу зізнанням після чуток про розлучення з дружиною

Пара давно не публікує спільні фото в Instagram.

Тренери проекту "Зважені та щасливі" В'ячеслав та Марина Узєлкові раніше не коментують свої стосунки після повідомлень ЗМІ про їх розлучення.

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Днями колишній боксер опублікував в Instagram фото своєї дружини Марини. "Сьогодні моя дружина Марина Узєлкова довела, що вона найкраща. Я завжди знав, що вона гідний суперник. Ще й кохана", - написав Узєлков та супроводив пост хештегом "дружина", "кохана", "сім'я".

"Навіть якщо це і правда про розлучення, вони оголосять це тільки після фіналу шоу. Та й багато хто пише, що вони давно в сварках", - пишуть у коментарях.

Раніше ЗМІ повідомили, що Марина і В'ячеслав Узєлкови, зіркові тренери 8 сезону реаліті-проекту "Зважені та щасливі", розлучилися.