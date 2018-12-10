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Даша Астаф'єва "шокувала чоловіків" танцями на зупинці (відео)

13:21, 10 грудня 2018
Суспільство
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Співачка під час міні-подорожі по Києву співала, танцювала і розповіла пікантні подробиці свого зіркового життя, повідомляє Люкс FM.

Даша станцювала на автобусній зупинці під хіт гурту "НеАнгели" "Сережа". Чим трошки шокувала чоловіків. Адже не кожен день вони бачать біля себе саму Дашу Астаф'єву.

Також зірка заспівала  хіти Макса Браських, Вєрки Сердючки і розповіла, чому їй не подобається займатися сексом в автомобілі.

На її думку, машина дуже маленька для цього. Даші навіть кімнати замало для цього.

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Теги: #Даша Астаф'єва