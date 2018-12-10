Даша Астаф'єва "шокувала чоловіків" танцями на зупинці (відео)

Також зірка заспівала хіт Вєрки Сердючки.

Гостею нового випуску шоу "Караоке на колесах" стала сексі-діва Даша Астаф'єва.

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Співачка під час міні-подорожі по Києву співала, танцювала і розповіла пікантні подробиці свого зіркового життя, повідомляє Люкс FM.

Даша станцювала на автобусній зупинці під хіт гурту "НеАнгели" "Сережа". Чим трошки шокувала чоловіків. Адже не кожен день вони бачать біля себе саму Дашу Астаф'єву.

Також зірка заспівала хіти Макса Браських, Вєрки Сердючки і розповіла, чому їй не подобається займатися сексом в автомобілі.

На її думку, машина дуже маленька для цього. Даші навіть кімнати замало для цього.