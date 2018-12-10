Показала все: Лобода виступила у відвертому міні (фото)

Фото Лободи з відвертим декольте - не рідкість.

Епатажна українська співачка Світлана Лобода похвалилася в мережі фото зі свого виступу.

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На опублікованому в Instagram знімку артистка з'явилася в "небезпечному" блискучому міні з "екстремальним" декольте.

"Красиві ноги", "Секс", "Ох, і ноги", "Дуже крутий лук", - пишуть у коментарях під фото.

Як повідомлялося, в московському клубі ICON відбувся закритий концерт лідера німецької групи Rammstein. Виступ Тілля Ліндеманна відвідала й співачка Світлана Лобода, якій приписують роман із музикантом.