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Показала все: Лобода виступила у відвертому міні (фото)

14:24, 10 грудня 2018
Суспільство
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Лобода "засвітила" стрункі ноги / фото instagram.com/lobodaofficial

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На опублікованому в Instagram знімку артистка з'явилася в "небезпечному" блискучому міні з "екстремальним" декольте.

"Красиві ноги", "Секс", "Ох, і ноги", "Дуже крутий лук", - пишуть у коментарях під фото.

Як повідомлялося, в московському клубі ICON відбувся закритий концерт лідера німецької групи Rammstein. Виступ Тілля Ліндеманна відвідала й співачка Світлана Лобода, якій приписують роман із музикантом.

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Теги: #фото#Світлана Лобода