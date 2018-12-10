Регіна Тодоренко вперше показалася після пологів (відео)

Регіна Тодоренко досі не прокоментувала народження дитини.

Популярна українська ведуча, зірка шоу "Орел і решка" Регіна Тодоренко опублікувала відео після народження сина.

На своїй сторінці в Instagram в Stories ведуча розмістила короткий запис, продемонструвавши фанам, який вигляд вона має через п'ять днів після пологів.

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Зазначимо, що співачка зазвичай намагається приховувати своє особисте життя. Так, про роман Тодоренко з російським співаком Владом Топаловим стало відомо навесні цього року, а вже в липні співак освідчився їй. Влітку з'явилися чутки, що співачка вагітна, проте Тодоренко не підтверджувала цю інформацію аж до того моменту, коли кругленький живіт стало важко приховувати.

Не поспішала співачка й розповідати про весілля, яке відбулося 25 жовтня.

Поки ні Топалов, ні Тодоренко нічого не пишуть у соцмережах про новонародженого сина. Однак співак дав коментар пресі, розповівши подробиці про малюка.