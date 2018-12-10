Алла Пугачова поділилася архівним сімейним фото

Пугачова поділилася знімком своїх предків.

Відома радянська і російська співачка Алла Пугачова опублікувала фотографію своїх бабусі й дідуся.

На своїй сторінці в Instagram Примадонна російської естради виклала архівний знімок і написала, що обожнює старі фото.

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"Моя бабуся Олександра Кіндратівна Одегова, в дівоцтві Бухаріна, і дід Архип Одегов. Діда не пам'ятаю, рано помер, а бабуся - це ангел моєму житті. Я виросла на її руках і під її "наглядом". Дякую їй. Царство небесне вам", - написала артистка.

Багато дописників одразу почали писати, що на бабусю Пугачової схожа її молодша донька Єлизавета: "Ліза на Аллу, звичайно, дуже схожа, але ще більше — на прабабусю", "Губи і очі — один в один", "Донечка ваша так схожа на Олександру, з глузду з'їхати".

Раніше російський продюсер Андрій Разін опублікував раритетні фото Алли Пугачової з її першим чоловіком.