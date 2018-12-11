"Що з обличчям?": Лобода спровокувала суперечки в мережі дивним селфі (фото)
15:25, 11 грудня 2018Суспільство
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На знімку співачка позувала у шапці і толстовці та явно була чимось незадоволена.
Лобода часто публікує незвичайні фото в Instagram / Instagram Світлана Лобода
Опальна співачка Світлана Лобода здивувала шанувальників незвичайним селфі в машині.
Фото вона опублікувала у своєму Instagram.
На знімку співачка позувала у шапці і толстовці та явно була чимось незадоволена.
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"#вселюдикаклюди", - підписала фото Лобода.
Дописувачі по-різному відреагували на знімок: "Чого ми такі незадоволені?", "Коли зупинили за порушення, але ти, суперзірка..", "Куди вас, тітка, понесло","Mood: Світлана Лобода","Зараз би відпочивати десь на Лазурному березі, а не ось це все","Всі люди як люди, а ти гарнішаєш", "Ну ніі... навіщо така фотка..? Напевно, не треба", "Своєрідно...", "Лобода, чого прокисла?".
Як повідомляв УНІАН, раніше Лободу висміяли в мережі за дивний наряд.
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