"Що з обличчям?": Лобода спровокувала суперечки в мережі дивним селфі (фото)

На знімку співачка позувала у шапці і толстовці та явно була чимось незадоволена.

Опальна співачка Світлана Лобода здивувала шанувальників незвичайним селфі в машині.

Фото вона опублікувала у своєму Instagram.

На знімку співачка позувала у шапці і толстовці та явно була чимось незадоволена.

Читайте такожАнтитренди 2019: стилісти назвали одяг і зачіски з "чорного списку"

"#вселюдикаклюди", - підписала фото Лобода.

Дописувачі по-різному відреагували на знімок: "Чого ми такі незадоволені?", "Коли зупинили за порушення, але ти, суперзірка..", "Куди вас, тітка, понесло","Mood: Світлана Лобода","Зараз би відпочивати десь на Лазурному березі, а не ось це все","Всі люди як люди, а ти гарнішаєш", "Ну ніі... навіщо така фотка..? Напевно, не треба", "Своєрідно...", "Лобода, чого прокисла?".

Як повідомляв УНІАН, раніше Лободу висміяли в мережі за дивний наряд.