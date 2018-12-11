Світлана Лобода у відвертому вбранні спричинила фурор в Instagram (фото)

Фани Лободи не перестають захоплюватися її образами.

Епатажна українська співачка Світлана Лобода похвалилася в мережі фото зі своєю командою - "лобандою".

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На опублікованому в Instagram знімку артистка з'явилася в оточенні свого колективу у відвертому вбранні - короткому топі, що підкреслює груди співачки, й блискучому костюмі.

"#lobanda❤️", - коротко підписала фотографію опальна Світлана Лобода. У коментарях зазначили, що вона має розкішний вигляд.

Як повідомлялося, в московському клубі ICON відбувся закритий концерт лідера німецької групи Rammstein. Виступ Тілля Ліндеманна відвідала і співачка Світлана Лобода, якій приписують роман із музикантом.