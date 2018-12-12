Українська співачка, яка втекла до Росії, ледь вмістила груди в декольте (фото)
13:55, 12 грудня 2018Суспільство
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Співачка обрала сукню з глибоким декольте і високим розрізом.
Декольте Сєдокової шокувало мережу / фото instagram.com/annasedokova
Українська співачка, екс-вокалістка "ВІА Гри" Анна Сєдокова, яка втекла до Росії, похизувалася в мережі своїми апетитними формами.
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Артистка на своїй сторінці в Instagram показала знімок, на якому позувала в дуже відвертому вбранні, яке оголило її пишні груди і стрункі ноги.
Дописники Сєдокової розділилися на два табори: одним фото здалося непристойним, інші ж захоплені образом співачки.
"Занадто вже, звичайно", "Гаряча штучка", "Непристойно", "Така соковита", "Дуже красива", - пишуть у коментарях під кадром.
Раніше українська співачка Анна Седокова, яка переїхала жити в Росію, опублікувала в мережі новий знімок, на якому вона позує в топі і без макіяжу.
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