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Українська співачка, яка втекла до Росії, ледь вмістила груди в декольте (фото)

13:55, 12 грудня 2018
Суспільство
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Декольте Сєдокової шокувало мережу / фото instagram.com/annasedokova

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Артистка на своїй сторінці в Instagram показала знімок, на якому позувала в дуже відвертому вбранні, яке оголило її пишні груди і стрункі ноги.

Дописники Сєдокової розділилися на два табори: одним фото здалося непристойним, інші ж захоплені образом співачки.

"Занадто вже, звичайно", "Гаряча штучка", "Непристойно", "Така соковита", "Дуже красива", - пишуть у коментарях під кадром.

Раніше українська співачка Анна Седокова, яка переїхала жити в Росію, опублікувала в мережі новий знімок, на якому вона позує в топі і без макіяжу.

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Теги: #Росія#Сєдокова на росТБ