"Реклама ботоксу": нове фото Ані Лорак стривожило мережу

У мережі Ані Лорак звинуватили у зловживанні ботоксом і пластикою.

Українська співачка Ані Лорак показала нове селфі і нарвалася на критику.

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Фото Ані Лорак розмістила в Instagram. На ньому співачка позує в машині. Багато хто вважає Ані Лорак красунею, але знайшлися і критики.

"Реклама ботоксу", "Як завжди неперевершена", "Силіконоботоксна", "Нарешті, Кароліна, ви посміхаєтеся", - пишуть в мережі.

Раніше Ані Лорак у відвертому міні розсердила фанатів.