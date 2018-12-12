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"Реклама ботоксу": нове фото Ані Лорак стривожило мережу

17:52, 12 грудня 2018
Суспільство
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Ані Лорак розкритикували в мережі / instagram.com/anilorak

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Фото Ані Лорак розмістила в Instagram. На ньому співачка позує в машині. Багато хто вважає Ані Лорак красунею, але знайшлися і критики.

"Реклама ботоксу", "Як завжди неперевершена", "Силіконоботоксна", "Нарешті, Кароліна, ви посміхаєтеся", - пишуть в мережі.

Раніше Ані Лорак у відвертому міні розсердила фанатів.

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Теги: #Ані Лорак#співачка Ані Лорак