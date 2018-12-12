"Реклама ботоксу": нове фото Ані Лорак стривожило мережу
17:52, 12 грудня 2018Суспільство
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У мережі Ані Лорак звинуватили у зловживанні ботоксом і пластикою.
Ані Лорак розкритикували в мережі / instagram.com/anilorak
Українська співачка Ані Лорак показала нове селфі і нарвалася на критику.
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Фото Ані Лорак розмістила в Instagram. На ньому співачка позує в машині. Багато хто вважає Ані Лорак красунею, але знайшлися і критики.
"Реклама ботоксу", "Як завжди неперевершена", "Силіконоботоксна", "Нарешті, Кароліна, ви посміхаєтеся", - пишуть в мережі.
Раніше Ані Лорак у відвертому міні розсердила фанатів.
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