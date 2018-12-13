"Скоро ви про все дізнаєтеся": Топалов різко заступився за Тодоренко, яка нещодавно народила

Топалов зізнався, що він розчарований у тих фанатах, які наполегливо вимагають опублікувати знімок малюка.

Влад Топалов, чоловік української телеведучої та співачки Регіни Тодоренко, яка 5 грудня народила дитину, звернувся до шанувальників.

На своїй сторінці в Instagram Топалов написав, що скоро фанати дізнаються всі подробиці про народження сина.

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"Скоро. Скоро. Скоро ви про все дізнаєтеся. Не переймайтеся. Дайте нам спокійно звикнути до графіку, до нового життя. Дайте побути втрьох. У тиші. В радості. У щасті. Не цькуйте мою дружину. Вона вам нічого не винна. Ми все скажемо і покажемо рівно тоді, коли нам це буде комфортно, а не вам. Їй було б приємно читати слова радості і підтримки, а не цькування ідіотські, з вимогами фотографій", - зазначив чоловік Тодоренко.

Також Топалов зізнався, що він розчарований у тих фанатах, які наполегливо вимагають опублікувати знімок малюка.

"Ох... Читаю ваші коментарі й не можу зрозуміти, звідки у вас стільки злості та ненависті? От правда не розумію, що ж я вам зробив, що ви чекаєте найменшого приводу, щоб продемонструвати свій інтелект й написати щось грубе? Якби я знав, я б з радістю спробував би це виправити. Але, бачить Бог, не розумію. Чому я зобов'язаний викладати виключно те, чого ви хочете?", - додав він.

Зазначимо, що співачка зазвичай намагається приховувати своє особисте життя. Так, про роман Тодоренко з російським співаком Владом Топаловим стало відомо навесні цього року, а вже в липні співак освідчився їй. Влітку з'явилися чутки, що співачка вагітна, проте Тодоренко не підтверджувала цю інформацію аж до того моменту, коли кругленький живіт стало важко приховувати.

Не поспішала співачка й розповідати про весілля, яке відбулося 25 жовтня.

Поки ні Топалов, ні Тодоренко нічого не пишуть у соцмережах про новонародженого сина. Однак співак дав коментар у пресі, розповівши подробиці про малюка.