Нове фото Ані Лорак з губами "качечкою" налякало мережу

Лорак часто критикують за те, що вона позує, складаючи губи "качечкою".

Українська співачка Ані Лорак, яка втекла до Росії, опублікувала два нові селфі, на яких вона випнула губи.

Знімки опубліковані у фан-групі опальної артистки в Instagram. У кадрах зірка позує із зібраним волоссям, чорному гольфі-водолазці і масивними сережками-кільцями.

Зазначимо, що Ані Лорак часто критикують за те, що вона позує, складаючи губи "качечкою".

Як повідомлялося, російський співак і бізнесмен Емін Агаларов (EMIN) з нагоди свого 39-річчя влаштував пишну вечірку в одному з московських ресторанів. Привітати артиста прийшла й українка Ані Лорак.