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Нове фото Ані Лорак з губами "качечкою" налякало мережу

14:16, 13 грудня 2018
Суспільство
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Лорак останнім часом дуже активна в мережах / instagram.com/lorakstory

Знімки опубліковані у фан-групі опальної артистки в Instagram. У кадрах зірка позує із зібраним волоссям, чорному гольфі-водолазці і масивними сережками-кільцями.

Зазначимо, що Ані Лорак часто критикують за те, що вона позує, складаючи губи "качечкою".

instagram.com/lorakstory

Як повідомлялося, російський співак і бізнесмен Емін Агаларов (EMIN) з нагоди свого 39-річчя влаштував пишну вечірку в одному з московських ресторанів. Привітати артиста прийшла й українка Ані Лорак.

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Теги: #фото#Ані Лорак