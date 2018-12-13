Нове фото Ані Лорак з губами "качечкою" налякало мережу
14:16, 13 грудня 2018Суспільство
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Лорак часто критикують за те, що вона позує, складаючи губи "качечкою".
Лорак останнім часом дуже активна в мережах / instagram.com/lorakstory
Українська співачка Ані Лорак, яка втекла до Росії, опублікувала два нові селфі, на яких вона випнула губи.
Знімки опубліковані у фан-групі опальної артистки в Instagram. У кадрах зірка позує із зібраним волоссям, чорному гольфі-водолазці і масивними сережками-кільцями.
Зазначимо, що Ані Лорак часто критикують за те, що вона позує, складаючи губи "качечкою".
instagram.com/lorakstory
Як повідомлялося, російський співак і бізнесмен Емін Агаларов (EMIN) з нагоди свого 39-річчя влаштував пишну вечірку в одному з московських ресторанів. Привітати артиста прийшла й українка Ані Лорак.
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