Відомий український ведучий повторив голий "подвиг" Полякової (фото)

У коментарях до фото ведучий сам себе потролив.

Український телеведучий Олександр Педан спародіював оголений знімок співачки Олі Полякової з відпочинку на Мальдівах.

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Фото ведучий опублікував на своїй сторінці в Instagram, він позує повністю оголений на березі Дніпра, прийнявши таку ж позу, як у Полякової. При цьому Педан одягнув перуку.

"ШОК. Голий Педан відтворив фото голої Полякової", - написав телеведучий.

Раніше Ольга Полякова опублікувала фото з відпочинку на Мальдівах, на якому вона повністю оголена й стоїть спиною до камери, піднявши руки вгору. Полякова опублікувала аналогічне фото, але збільшила його й написала, щоб користувачі продовжували шукати целюліт, а вона піде поплаває.