Відомий український ведучий повторив голий "подвиг" Полякової (фото)
Український телеведучий Олександр Педан спародіював оголений знімок співачки Олі Полякової з відпочинку на Мальдівах.
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Фото ведучий опублікував на своїй сторінці в Instagram, він позує повністю оголений на березі Дніпра, прийнявши таку ж позу, як у Полякової. При цьому Педан одягнув перуку.
"ШОК. Голий Педан відтворив фото голої Полякової", - написав телеведучий.
Раніше Ольга Полякова опублікувала фото з відпочинку на Мальдівах, на якому вона повністю оголена й стоїть спиною до камери, піднявши руки вгору. Полякова опублікувала аналогічне фото, але збільшила його й написала, щоб користувачі продовжували шукати целюліт, а вона піде поплаває.
ШОК. Голий Педан відтворив фото голої Полякової 😱😱😱 @polyakovamusic ⠀ Друзі, ні я не з'єднання їхав з глузду, це просто на каналі #педанможет вийшло чергове веселе відео 🤟🏻🤟🏻🤟🏻 ⠀ На цей раз я повторивши фото наших зірок і вісь перша фотокартка. Як ми його створювали можете глянути на ютубі, посилання у шапці профілю 😁😁😁 ⠀ ⠀ @polyakovamusic твій горіх звичайно це неповторний оригінал, альо на будь який шедевр має бути гідна репліка 😂😂😂 ⠀ ⠀ Ну а для журналістів одразу накидаю декілька варіантів заголовків: ⠀ - Голий Педан бігає по Гідропарку і думає що він на Мальдівах ⠀ - «Попа як у Кім». Педан замахнувся на святе. На попу Полякової ⠀ - Педан показавши ті, чім не налякаєш їжака і Джамалу ⠀ ⠀ Ну і звичайно не забувайте писати коментарі типу «Скатився», «Впавши нижче плінтуса» і т. д ⠀ ⠀ Хто вже зацінив нове відео? Як вам?) ⠀ ⠀ #трусыдлятрусов