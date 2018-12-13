Веном, Месники-3 і Дедпул-2: найкращі фільми 2018 року (відео)

Підбірка трейлерів 5 фільмів, що вийшли в 2018 році, які ви точно захочете подивитися.

У 2018 році вийшла купа захоплюючих фільмів від багатьох кіностудій, різноманітної тематики і широкої жанрової приналежності. Пропонуємо невелику підбірку трейлерів і описів фільмів, що вийшли в 2018 році.

Веном

Едді Брок – талановитий репортер, який завжди шукає правду і намагається докопатися до суті історії. Він займається тим, що викриває таємні і абсолютно нелюдські експерименти, на які уряд просто закриває очі. Одного разу герой випадково дізнається про те, що одна велика корпорація ставить жахливі експерименти на людях. Один з керівників корпорації мріє створити нову досконалу форму життя, яка стане черговим кроком в еволюції. У своїх експериментах він об'єднує симбіоти, які прилетіли з іншої планети, і людей. В результаті між симбіотом і господарем утворюється міцний зв'язок, і вони перетворюються в єдину істоту.

Едді вдається проникнути в лабораторію, ось тільки закінчується це для нього не найкращим чином. Один із симбіотів вселяється в нього, і між ними утворюється неймовірно міцний зв'язок. Едді стає могутньою і практично невразливою істотою на прізвисько Веном. Він постійно чує в своїй голові голос, який віддає йому команди. Незважаючи на все своє небажання заподіяти шкоду простим людям, герой не може противитися тому, що йому наказує симбіот. Веном стає найбільш небезпечною і жорстокою істотою в місті. І незабаром йому знадобляться сили, адже корпорація, в яку пробрався Едді, хоче повернути те, що їй належить.

Режисер: Рубен Фляйшер

В ролях: Том Харді, Мішель Вільямс, Марчелла Браджио, Вуді Харрельсон, Дженні Слейт, Різ Ахмед, Мек Брандт, Рон Сепас Джонс, Мішель Лі, Мелора Уолтерс

Месники 3: Війна нескінченності

Могутній міжгалактичний тиран Танос вже давно намагається зібрати всі шість Каменів Нескінченності. Коли всі ці артефакти виявляться у нього, він отримає силу невідомих розмірів. Танос зможе легко змінювати реальність і в лічені секунди знищувати цілі світи. Він вже досить близько підібрався до своєї мети. Відсутні Камені знаходяться на Землі, куди Танос і має намір вторгнутися. Месники ж після недавнього інциденту, коли вони розділилися на два протиборчі табори, змушені знову об'єднатися. Буквально всі супергерої планети повинні виступити разом, тільки тоді у них з'явиться хоч якась надія перемогти могутнього ворога. Чорна пантера, Залізна людина, Капітан Америка, Доктор Стрендж і багато інших рятівників людства стають на захист всього живого.

Поки Месники на Землі готуються до зустрічі з непереможним ворогом, Тор випадково потрапляє на космічний корабель Вартових Галактики. Ця досить незвичайна, але відважна команда вже стикалася з Таносом, і вони усвідомлюють, до яких наслідків може призвести володіння ним всіма Камінням. У підсумку космічні герої теж виступають проти лиходія. Тепер майбутнє безлічі планет і світів знаходиться в руках супергероїв з Землі і космічних героїв. Чи зможуть вони знайти спільну мову і перемогти в майбутній війні?

Режисер: Ентоні Руссо, Джо Руссо

У ролях: Карен Гіллан, Елізабет Олсен, Том Холланд, Чедвік Боузман, Скарлетт Йоханссон, Кріс Еванс, Кріс Хемсворт, Джош Бролін, Себастьян Стен, Лінда Карделліні

Дэдпул 2

До недавнього часу Уейд Вілсон був звичайним найманцем із нетривіальним почуттям гумору. Проте все змінила смертельна хвороба, яку в нього виявили. Щоб отримати другий шанс і продовжити жити заради своєї коханої Ванесси, герой погодився піти на секретний експеримент. У підсумку виявилося, що експеримент полягає в тому, щоб зробити зі звичайних людей солдатів з надприродними здібностями. В результаті вибуху лабораторії обличчя Уейда сильно спотворилось, а сам він отримай неймовірні здібності, основною з яких є регенерація. Взявши собі гучне прізвисько Дэдпул, Уейд покарав своїх кривдників, врятував кохану і продовжив жити.

Тепер колишній найманець є супергероєм в обтягуючому червоному костюмі, він не боїться кидати виклик будь-яким противникам і з гумором виходить з усіх небезпечних ситуацій. Його відносно спокійне життя закінчується в той момент, коли на горизонті з'являється новий сильний ворог. Дедпул знову об'єднує сили з Колосом і Надзвуковою боєголовкою, разом з якими він вже бився пліч-о-пліч. Кумедного, невгамовного і вміючого вбивати персонажа чекають нові небезпечні пригоди. Чи зможе і на цей раз Дедпул так само витончено і смішно розправитися зі своїми ворогами?

Режисер: Девід Літч

У ролях: Морена Баккарін, ТиДжей Міллер, Джош Бролін, Райан Рейнольдс, Білл Скарсгард, Бріанна Хілдебранд, Зазі Бітц, Террі Крюс, Едді Марсан, Джек Кесі

Тихоокеанський рубіж 2

Багато років тому весь світ піддався атаці величезних монстрів, які періодично стали приходити з океанських глибин і нападати на великі міста. Для свого захисту людям довелося створити гігантських роботів. Єгері створені таким чином, що керувати ними можуть лише два пілоти одночасно, при цьому між ними повинен бути встановлений нейронний зв'язок. Чим краще цей зв'язок, тим більше шансів здолати монстра. З часом появи Кайдзю почастішали, і їх не зупинила навіть величезна стіна. Люди зійшлися чудовиськами в запеклій сутичці і ціною тисяч життів змогли не тільки отримати перемогу, але і зруйнувати портал.

З тих пір пройшло вже чимало часу, єгері стали буденним явищем, а люди поступово почали забувати про минулі події. Незважаючи на тривалу відсутність Кайдзю, з'являються нові пілоти, які готуються до можливих майбутніх битв. Одним із сміливців виявляється син маршала Пентекоста. Він чудово проходить навчання і показує неймовірні результати. В цей же час відкривається новий портал в інший вимір, і на цей раз людство піддається атаці ще більш злісних, великих і небезпечних Кайдзю. Їх єдина мета – знищити все на своєму шляху. Йде нове протистояння людей і гігантських чудовиськ.

Режисер: Стівен С. ДеНайт

У ролях: Адріа Архона, Скотт Іствуд, Цзин Тянь, Рінко Кікуті, Джон Бойега, Чарлі Дей, Берн Горман, Дастін Клер, Нік Е. Тарабей, Ширлі Родрігес

Фантастичні тварини: Злочини Гріндельвальда

Талановитий магічний зоолог, любитель пригод і випускник Хогвартса Ньют Саламандер не так давно зумів викрити могутнього чарівника Грін-де-Вальда. Лиходій довго розробляє свій підступний план, і ув'язнення є для нього лише тимчасовою перешкодою. Без особливих проблем Грін-де-Вальд тікає з в'язниці і збирає навколо себе цілу армію поплічників, переважна більшість яких і не здогадується про його справжню мету. Насправді злий маг хоче не просто очолити весь чарівний світ, але і підпорядкувати собі маглів. Він задумав стати наймогутнішою людиною на планеті, і він близький до реалізації цього плану.

Розуміючи всю небезпеку ситуації, директор Хогвартса Альбус Дамблдор звертається за допомогою до одного з кращих своїх випускників – Ньюта Саламандри. Йому один раз вже вдалося зупинити Грін-де-Вальда, і тепер він повинен зробити це знову. В іншому ж випадку вся історія може мати сумний кінець. Магічний світ буквально на очах розвалюється на частини, і Ньют стає єдиним, хто може виправити ситуацію. Але виграти в цій війні поодинці неможливо, тому Саламандер звертається за допомогою до своїх старих друзів, які і не підозрюють, які дивовижні, непередбачувані і в той же час небезпечні пригоди чекають їх попереду.

Режисер: Девід Йейтс

У ролях: Едді Редмейн, Кетрін Уотерстон, Ден Фоглер, Елісон Судол, Езра Міллер, Джуд Лоу, Джонні Депп, Зої Кравіц, Кармен Еджого, Клаудія Кім