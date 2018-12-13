этот материал доступен на русском

Українська співачка, яка втекла до Росії, "попалася" на фотошопі (фото, відео)

17:55, 13 грудня 2018
Суспільство
1512 0
Сєдокова - любитель відвертих фото / фото Instagram Анна Сєдокова

Читайте такожУкраїнська співачка, яка втекла до Росії, злякала мережу фото без макіяжу

Так, на пікантних знімках багато фанатів захоплюються фігурою Анни: пишними грудьми, тонкою талією й апетитними, підтягнутими сідницями. Як з'ясував "Обозреватель", артистка захоплюється фотошопом, оскільки на роликах без ретуші, які вона розміщує в Stories в Instagram, зірка має дещо інший вигляд.

Артистка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі коротке відео із студії однієї з радіостанцій, де чітко видно, що стегна Анни помітно більші, ніж на фото в записі, а також помітно живіт, який трохи випирає.

false
false
false
false

Крім того, руки Сєдокової, як виявилося, насправді не настільки підтягнуті й худі, як демонструється на знімках.

Раніше екс-вокалістка "ВІА Гри" Анна Сєдокова похизувалася в мережі своїми апетитними формами.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Сєдокова на росТБ