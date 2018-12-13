Українська співачка, яка втекла до Росії, "попалася" на фотошопі (фото, відео)

Анна Сєдокова любить публікувати в мережі пікантні фото.

Українська секс-бомба, співачка Анна Сєдокова, яка втекла до Росії, попалася на фотошопі.

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Так, на пікантних знімках багато фанатів захоплюються фігурою Анни: пишними грудьми, тонкою талією й апетитними, підтягнутими сідницями. Як з'ясував "Обозреватель", артистка захоплюється фотошопом, оскільки на роликах без ретуші, які вона розміщує в Stories в Instagram, зірка має дещо інший вигляд.

Артистка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі коротке відео із студії однієї з радіостанцій, де чітко видно, що стегна Анни помітно більші, ніж на фото в записі, а також помітно живіт, який трохи випирає.

Крім того, руки Сєдокової, як виявилося, насправді не настільки підтягнуті й худі, як демонструється на знімках.

Раніше екс-вокалістка "ВІА Гри" Анна Сєдокова похизувалася в мережі своїми апетитними формами.