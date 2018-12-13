"Може досить у трусах виступати?": напівгола Ані Лорак шокувала мережу
19:39, 13 грудня 2018Суспільство
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Ані Лорак показала фото у відвертому вбранні - короткому топі та шортах із завищеною талією.
Напівгола Ані Лорак розлютила мережа / фото instagram.com/anilorak
Українська співачка Ані Лорак, яка виступає в Росії, шокувала мережу відвертим вбранням.
Фото Ані Лорак показала в Instagram. Співачка позує у роздільному комплекті - відкритому короткому чорному топі і шортах із завищеною талією. Фанати оцінили фігуру Лорак, однак багато хто вважає таке вбрання занадто відвертим.
"Може вистачить вже в трусах виступати у сукнях Вам краще", "Роздягайся голою вже", "Клон Бузової !", "Через силікон стала схожа на Бузову", "Чому так багато трусів на сцені? У чому концепція?", - пишуть в мережі.
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Раніше Ані Лорак звинуватили у зловживанні ботоксом і пластикою.
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