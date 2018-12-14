Танк і відрубана голова: американський співак зняв кліп у Києві (відео)
Американський співак Oliver Tree зняв кліп у Києві. Режисером виступив сам музикант і Brendan Vaughan.
Про це повідомляє "Інформатор".
Над кліпом працювала студія Snow Beach і українська компанія 2332. Локаціями для музичного шедевра стали спальні райони, а також Рибальський міст у Києві.
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За сюжетом кліпу, музикант постає в кількох різних екстравагантних образах. Виконавець демонструє кілька способів самогубства, оживає в труні, а його тіло стає обезголовленим. На Рибальському мосту співак постає в образі розіп'ятої людини. Крім того, для зйомок кліпу використали справжній танк.
Oliver Tree — молодий інді-поп і хіп-хоп виконавець з Каліфорнії, США. У 2017 році він підписав контракт з Atlantic Records. У Києві музикант зняв кліп на сингл зі свого дебютного альбому Ugly is Beautiful, який вийде в 2019 році.
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