Український гурт "Время и Стекло" вперше за довгий час випустив новий кліп (відео)

За сюжетом кліпу, "щось, що не піддається контролю" проникає в людей, "заряджаючи" їх енергією та змушуючи танцювати.

Український гурт "Время и Стекло" випустив кліп на свій новий хіт під назвою "Пісня про особу". За півгодини з моменту прем'єри кліп зібрав 23 тисячі переглядів.

Відео розміщено на каналі гурту в YouTube.

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За сюжетом кліпу, "щось, що не піддається контролю" проникає в людей, "заряджаючи" їх енергією та змушуючи танцювати.

Солістка групи Надя Дорофєєва постає у кліпі в неймовірно стильному образі. Дівчина одягнена в чорний топ, чорний комбінезон, на шиї у неї зухвалий чокер, а у вухах металеві сережки. Крім того, у кліпі співачка має руде волосся та коротку стрижку.

За півгодини з моменту прем'єри кліп зібрав 23 тисячі переглядів і більше 4-х тисяч лайків.

Як повідомляв УНІАН, раніше гурт "Время и Стекло" з'явилася на червоній доріжці премії "M1 Music Awards".