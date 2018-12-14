Українська співачка, яка перемогла рак, кардинально змінила імідж (фото)

Раніше Євгенія Власова перемогла онкологію.

Українська Співачка Євгенія Власова вирішила кардинально змінити імідж, щоб спогадів про хвороби, з якими вона неодноразово боролася, не залишилося зовсім.

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У цьому їй допомогла директорка оргкомітету конкурсу "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова, яка віднедавна помагає дівчатам змінювати стиль та зовнішність. ТаблоID, показав, що з цього вийшло.

Нагадаємо, ще у 2015-му році Власова говорила, що хоче піти з шоу-бізу, аби не бути чиєюсь коханкою.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, в лютому Власова вперше після низки операцій з'явилася на публіці. Нагадаємо, в кінці листопада 2017 року потрапила в реанімацію через наслідки хірургічного втручання та хіміотерапію.