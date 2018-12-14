Новий рік-2019: рецепти в духовці до святкового столу
Вже зовсім скоро настане новий 2019 рік, символ якого Земляна Свиня. Гарячі страви на Новий рік - це кульмінація святкового застілля.
Після декількох тостів душа просить що-небудь гаряче на Новий рік. Оригінальна подача гарячого блюда на святковий стіл перетворює застілля в казковий бенкет.
На святковому столі в 2019 році не повинно бути нічого, пов'язаного зі свининою. Забороняється сало, шинка, свинячі ковбаси, нарізка і паштети. Можна приготувати птицю, будь-які види м'яса, крім свинини, всі види риби.
УНІАН пропонує кілька рецептів м'яса в духовці.
Курка в духовці на Новий 2019 рік
- Курка 1
- Вершкове масло 80 г
- Часник 3
- Один лимон
- Кріп 10 г
- Суміш перців мелених 0.5 г
- Сіль 0.5 чайн. л
Начинка
- Половина лимона
- Одна цибулина
Половинку лимона і цибулину нарізати невеликими шматочками.
З лимона вичавити сік, цедру натерти на крупній тертці. Часник пропустити через прес. Зелень вимити і дрібно порубати. М'яке вершкове масло з'єднати з соком і цедрою лимона, зеленню та спеціями. Перемішати до однорідності. Перемішати до однорідності.
Курку вимити, обсушити, натерти сіллю і перцем зовні і всередині.Обережно відокремити шкіру на грудці від м'яса і нафарширувати здебільшого ароматного масла. Акуратно розподілити масло всередині, намагаючись не порвати шкірку. Зверху змастити грудку. Нафарширувати курку шматочками лимона і цибулі.
Зв'язати ніжки. Поставити курку в розігріту до 180°С духовку приблизно на 1 годину до появи золотистої скоринки. Може знадобитися трохи більше часу в залежності від духовки. Періодично поливати курку соком з дна форми.
Курка з лимоном в духовці - відео приготування
Гусак - це найсмачніша страва та прикраса новорічного столу!
Завжди на святковий новорічний або різдвяний стіл хочеться приготувати щось особливе. І головним блюдом на столі може стати гусак. Пропонуємо вашій увазі найсмачнішого запеченого гусака, фаршированого гречкою, печінкою, грибами і яблуками.
Гусак виходить соковитим, м'яким, а начинка виходить просто незрівнянною. Навіть люди, які не люблять гречку, з'їдають і просять ще добавки!! Спробуйте приготувати, не пошкодуєте.
- Гусак 1 шт
- Гречка 200 мл
- Цибуля ріпчаста 2 шт
- Гриби 200 г
- Печінка 300 г
- Яблука 2 шт
Гусака обмити. Відрізати гузку, видалити жир. Знову промити і обсушити. Гриби можна брати будь-які: опеньки, білі, печериці і т. д. Печінку краще всього використовувати гусячу, але підійде і куряча. Натерти яблуко на тертці або подрібнити у блендері. Гусака натерти зовні і всередині сіллю, а потім яблуком. Поставити в холодильник маринуватися на 1-3 години. Відварити гречку. Доки вариться гречка, нарізаємо цибулю, гриби і печінку.
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Обсмажуємо цибулю. Додаємо до цибулі гриби і печінку. Обсмажуємо кілька хвилин. Нарізаємо друге яблуко. Змішуємо з приготовленою начинкою. Солимо, перчимо за смаком. Готовою начинкою фаршируємо гусака. Щоб начинка не висипалася з гуся, зашиваємо його.
Поміщаємо гусака в рукав. Потім зубочисткою протикаємо рукав в декількох місцях. Запікаємо 2-3 години при температурі 180-200 градусів. За півгодини до готовності розрізаємо рукав, щоб гусак зарум'янився. Як тільки він зарум'яниться, перевертаємо його, щоб він зарум'янився з іншого боку.
Якщо хочете прикрасити гусака запеченими яблуками, то, після того як розрізали рукав, обкладаємо гусака яблуками.
Новорічний гусак з гречкою в духовці - відео приготування