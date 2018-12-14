"Бордель": Ані Лорак осоромилася, показавши невдале фото

Останнім часом Ані Лорак дуже активна в Instagram - публікує багато фото та Stories.

Опальна українська співачка Ані Лорак осоромилася через фото з виступу. У кадрі і вона сама, і її танцівниці з'явилися у не дуже вигідному світлі.

Знімок опубліковані в Instagram артистки. Його багато хто вже розніс, запитуючи, що у них з виразом облич.

Читайте такожНове фото Ані Лорак з губами "качечкою" налякало мережу

"Ну, й вирази облич", "Танцюрист зліва... Ноу комент", "Що з дівчиною зліва?", "Бордель", "Потрібно було обрізати фото", "Щось у всіх незадоволені обличчя", "Вони якісь квочки", "Коли плювати, який вигляд мають подружки, головне, ти красива", "Ліворуч у танцівниці очевидна, непідробна радість від наближення свят", "З дівчатками на задньому плані щось не все гаразд", - пишуть у коментарях під фото.

Раніше українська співачка Ані Лорак, яка виступає в Росії, шокувала мережу відвертим вбранням.