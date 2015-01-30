Співробітники міліції побили луганського правозахисника і журналіста

Про це повідомила журналіст "Громадського ТБ" Анастасія Станко.

У коментарі "Українській правді" Станко розповіла, що разом з Реуцьким в четвер увечері поверталася з зони АТО, де вони виконували редакційне завдання.

На посту ДАІ Пісочин (Харківська область) їх зупинили правоохоронці, перевірили документи і захотіли оглянути автомобіль.

На зауваження Реуцького про те, що навіть у зоні АТО їх так не перевіряли, співробітники міліції захотіли подивитися ще й особисті речі журналістів.

Коли чоловік дістав із сумки камеру GoPro, не увімкнувши її, правоохоронці, за словами Станко, почали намагатися її забрати, заламуючи руки Реуцькому. Таким чином між журналістами і співробітниками міліції почався конфлікт.

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"Його скрутили на харківському посту ДАІ екс-беркутівці, як ми розуміємо. Костю били, мене штовхнули. Били його, бо він камеру витягнув. Потім її вкрали. Камера "гов про", - написала Станко на своїй Facebook-сторінці.

"Міліціонери не представляються. Але певні, що їм нічого не буде, "бо не було ж і за Майдан нічого" - це цитата. А в розмовах кажуть, що тіпа: ну ж номери луганські... Камеру підкинули назад в машину, карту пам'яті не повернули", - додала вона.

Згодом журналісти викликали наряд міліції, аби зафіксувати правопорушення.

Камеру, за словами Станко, співробітники міліції підкинули в автомобіль, хоча карту пам'яті із матеріалом, який був відзнятий під час відрядження у зону АТО, не повернули.

Станом на 23:40 журналісти чекали на оформлення протоколу.