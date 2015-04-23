Українці більше не вважають відносини з Росією пріоритетними, а підтримка МС впала до 12%

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова. Так, зазначається, що найчастіше (47,7%) громадяни України наразі визначають головним зовнішньополітичним пріоритетом відносини з країнами ЄС. Лише 10% респондентів вважають пріоритетними контакти з Росією, а 6,7% – з іншими країнами СНД.

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За інший напрям зовнішньої політики, тобто пріоритет у відносинах віддавати іншим країнам, висловились 9,1%, ще 6% - за пріоритетний розвиток конкретно зі США, а 20,5% не змогли визначитись щодо цього питання.

Соціологи звертають увагу, що частка респондентів, які як зовнішньополітичний пріоритет називають відносини з Євросоюзом, зросла після подій, пов’язаних з Євромайданом. Так, у листопаді 2012 року цей напрям вважали пріоритетним 40,8%, у грудні 2013 року – 43,4%.

Тоді як оцінка пріоритетності відносин з Росією знизилася - у листопаді 2012 року його вважали пріоритетним 35,3% опитаних, у грудні 2013 року – 34%.

Разом з тим соціологи зазначають, що за останній рік оцінка пріоритетності відносин з ЄС дещо знизилася (порівняно з квітнем 2014 року – з 52,5% до 47,7%) через зростання частки тих, хто вважає пріоритетними відносини зі США (1,1% до 6%).

Найчастіше на пріоритетність відносин з країнами ЄС вказують жителі Західного і Центрального регіонів (70,5% і 53% – відповідно). У Південному, Східному регіонах і на Донбасі пріоритет співробітництву з ЄС віддають відповідно 37,9%, 34,9% і 28,1% респондентів (на пріоритетність інших варіантів жителі цих регіонів вказують ще рідше).

Після подій, пов’язаних з Євромайданом, зросла частка тих, хто, відповідаючи на запитання "Яким інтеграційним напрямом має йти Україна?", називає вступ до ЄС. Якщо у травні 2013 року вона становила 41,7%, у січні 2014 року – 45,7%, у травні 2014 року – 50,5%, у березні 2015 року – 52%. Тоді як частка прихильників вступу до Митного союзу знижувалася – відповідно 31%, 27,7%, 21,4% і 12,6%. Разом з тим, порівняно з травнем 2013 року зросла частка тих, хто виступає проти приєднання як до ЄС, так до Митного союзу (з 13,5% до 22,6%).

Згідно з даними дослідження, 52,7% громадян, відповідаючи на запитання "Чи потрібно Україні вступати до Євросоюзу?", дають позитивну відповідь, 29,6% – негативну. Частка тих, хто підтримує вступ до ЄС, зросла порівняно з серпнем 2012 року (тоді вона становила 42,1%) і груднем 2013 року (48%). Частка прихильників вступу до ЄС порівняно з травнем 2014 р. не змінилася (тоді вона становила 53%), тоді як частка супротивників знизилася з 35,5% до 29,6%.

В ході дослідження, яке проводилось з 6 по 12 березня, було опитано 2009 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.