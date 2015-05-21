Сьогодні православні християни святкують Вознесіння Господнє.

Це свято відзначається на сороковий день після Світлої Неділі, у четвер шостого тижня після Великодня.

Вважається, що цього дня на Єлеонській горі поблизу Єрусалима Христос на очах у своїх учнів вознісся на небо.

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У храмах цього дня виносять і ховають Плащаницю, тому після Вознесіння православні вже не вітають один одного словами "Христос Воскрес!".

“Свято Вознесіння дуже важливе для розуміння мети людського життя, бо людина є одночасно і творінням, яке існує у матеріальному світі, і істотою, яка належить до світу духовного, ангельського, до світу Божественного”, - пояснює глава адміністративного апарату Київської Митрополії архімандрита Віктор (Коцаба), повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви Московського патріархату.

Священник нагадує про те, що що в 40-й день після Пасхи Ісус Христос востаннє промовив своїм учням: «Мир вам!», а потім дав останню настанову: «Йдіть же навчайте всі народи, хрестячи їх в ім’я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх додержувати всього, що Я заповів вам; і ось, Я з вами по всі дні до кінця віку», про що розповідається у Святому Письмі.

“Подія Вознесіння Господнього докладно описується в Євангелії від Луки і Діяннях святих апостолів, а також коротко в Євангелії від Марка. Вознесіння Господнє - день, коли Христос вознісся на Небо і сів «праворуч Отця». Після Свого воскресіння, Господь з’являвся своїм учням, розмовляв з ними та повчав їх, звелів чекати пришестя Святого Духа. Він піднявся з учнями на гору Єлеонську, де востаннє благословив їх і вознісся на небо. Близькість і постійне перебування апостолів з Господом у період Його земного життя, спричинили після Вознесіння Христа розгублення Його учнів. Але з’явилися ангели, які повідомили, що Ісус, який вознісся, таким же чином знову повернеться на землю. Так було виголошено пророцтво про друге пришестя Христа”, - розповів отець Віктор.

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Вознесіння - остання межа посіву зернових та городини. Цю роботу завершували до Зелених Свят, адже через десять днів приходить Трійця.

За прикметами, гарна погода на Вознесіння віщує добрий врожай.