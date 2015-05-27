Міліція затримала другого підозрюваного у вбивстві українського офіцера в Артемівську

Як повідомляє прес-служба ГУМВС України в Донецькій області, обом заарештованим оголошено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Зокрема, як поінформував виконуючий обов'язки начальника Артемівського міськвідділу міліції Сергій Чернишев, зловмисники, які задушили та пограбували майора ЗСУ, притягаються до відповідальності за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ч.2 ст.187 (розбій) ККУ.

Читайте такожВ Артемівську двоє місцевих задушили майора ЗСУПісля проведення відповідних експертиз підозрюваним належить відповісти ще за двома статтями – за незаконне заволодіння вогнепальною зброєю та її зберігання, додав він.

Зараз жителі Артемівська, 31 і 42 років, перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Молодший співучасник раніше судимий за грабіж.

У міліції нагадали, що 24 травня на околиці Артемівська було виявлено тіло військового. Того ж дня міліціонери затримали першого підозрюваного у вбивстві чоловіка. За даними прес-служби, «встановлено, що напередодні із загиблим познайомилися двоє місцевих жителів. Обманним шляхом вони зазвали військового до себе в машину, де задушили ременем безпеки. Людину, яка не подавала ознак життя, вивезли на околицю міста». Зловмисники заволоділи пістолетом, грошима та мобільним телефоном жертви. Речові докази вилучено.