Життя в умовах коронавірусу. Навіщо потрібна ізоляція у чотирьох стінах

Карантин. Це слово й досі для багатьох як невеличке непорозуміння. По телевізору показують якісь закордонні жахіття, але це десь далеко. З усіх усюд закликають мити руки і забути про магазини, але маємо розум і свої звички. Просять літніх людей ізолюватися, але вони - в автобусах, на дитячих майданчиках, у масових чергах оплати за комуналку…

Першим серйозним дзвіночком стали обмеження на транспорті. А першою сиреною - зупинка метро. Міста мільйонники були ошелешені.

Читайте такожУкраїнка з Франції Людмила Шевченко: Українці, які працюють у Франції, планують "будь-якими стежками" повертатися в Україну. І це дуже ризиковий сигнал«Мільйон триста сімдесят тисяч людей на день – саме скільки щодня перевозить підземний транспорт. Це більше, ніж усіх жителів у Житомирській чи Сумській, Закарпатській чи Чернігівській областях. Без підземки уявити життя Києва не може ніхто. Але о двадцять третій годині 17-го березня метро зачинили. Дозволити і далі скупчувати мільйон людей щодня в одному місці означало б створення гарантованої біологічної бомби», - говорить кореспондент ТСН. Тиждень Ірина Куріло.

За рішенням про двадцятьох людей у трамваях, автобусах та тролейбусах, яких ніхто не хотів дотримуватись, Київ від завтра повністю зупиняє перевезення. Виняток тільки для медиків, силовиків і працівників критичної інфраструктури.

На в'їздах до Києва, Чернівців, Дніпра, Дніпропетровської та Житомирської областей виросли стаціонарні пости. Поки що лиш профілактичні. Але медики, які чергують на них, інколи ледь не в розпачі.

«Населення повинно розуміти, що вони повинні бути ізольовані! А люди їдуть! От, сім’ю зупинили, вони з дітьми їдуть в місто! Чого їхати в місто?! В магазин! Ну, я не розумію цього! Карантин є карантин!», - обурюється лікар Андрій Явдошляр.

Утім, потроху загроза штрафу може змінити ситуацію. За порушення умов карантину можна втратити від сімнадцяти до тридцяти чотирьох тисяч гривень. І в Києві вже є прецедент – жінку оштрафували за продаж фруктів та овочів із рук.

«За останні два дні було виписано понад 200 різних штрафів тим підприємцям, які замість того, щоб дотримуватись умов карантину, продовжили заробляти гроші», - заявив нещодавно заступник міністра МВС України Антон Геращенко.

Поки одні пробують хитрувати та заробляти на біді, спекулюючи на дезінфекторах і масках, відповідальний бізнес готовий підставити плече. В Одесі, Києві, Львові, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Вінниці – в усіх українських містах, де працює онлайн-сервіс таксі, МОЗ домовилося на 10 тисяч безкоштовних поїздок для лікарів.

«Те, як ми реагуємо у важких ситуаціях, демонструє, наскільки ми сильне суспільство і відбулися як країна. Коли я попросив бізнес допомогти зібрати гроші на ШВЛ, відгукнулося стільки людей, що гроші зібрали за годину. За дві години я отримав пропозицій на 25 мільйонів гривень», - говорить співзасновник онлайн банку Олег Гороховський.

Читайте такожЯк пережити карантин і пандемію. Поради від священиків різних конфесій, імамів, рабинів, пастирів і буддистівВін розповів, що на заклик про допомогу українці зайшли сто б/вшних ШВЛ 2015 року. «Вони у чудовому стані. 100 штук за 10 тисяч, - підкреслює Гороховський. – Ситуація критична і потрібно діяти нестандартно. Але якщо зараз спробувати їх привезти, скажуть – давайте сертифікати, давайте походження, давайте договір… В результаті, вони дістануться італійцям, а не українцям».

Тож в Офісі президента самостійно куплять ці апарати за 10 тисяч доларів. І в цьому ж Офісі вже змогли забезпечити країні 10 мільйонів тестів, які розподілять по всіх регіонах (не доведеться чекати результатів з Києва).

100 тисяч масок підвищеного захисту - це для медиків та поліції… 400 тисяч експрес-тестів, 10 нових апаратів штучної вентиляції легень… І – сором! - 10 000 літрів дезінфекційної рідини. Це при тому, що ми маємо потужного гіганта в цій області – Укрспирт, який лиш кілька днів тому призупинив продаж спирту іншим країнам. І за прикладом відомих парфумерних брендів нарешті стане забезпечувати спиртом вітчизняних виробників антисептика.

Приготувати антисептик, до речі, просто. Як рекомендує ВООЗ: вам знадобиться спирт медичний. Якщо берете самогон, то не менше шістдесяти процентів. Нехай буде 100 мілілітрів. Плюс - перекис водню тривідсотковий (хлоргексидин) - чайна ложка. Плюс гліцерин дев'яносто вісім процентів - пів чайної ложки. Плюс - дистильована або кип’ячена вода, приблизно, 115. Усе це змішати. Та залишити на сімдесят дві години настоятися.

Окрім дезінфектора, слід пам’ятати, що на сходовий майданчик, ліфт, магазин – скрізь, де маленький простір і є люди – вдягаємо рукавички і маску!

Так, масок у наявності немає. Але! Їх можна пошити самому і прати. По-друге, можна зробити з паперових рушників. На один раз точно вистачить. Пам’ятайте про півтора, а краще два метри від інших людей. Навіть знайомих. Ніяких обіймів, поцілунків та рукостискань.

Особиста гігієна та додержання умов карантину допоможе виграти такий зараз для нас необхідний час. Аби не повторити італійського досвіду.

Не сподівайтеся на те, що це просто сезонний грип. Експерти ВООЗ прогнозують: літо не стане кордоном для епідемії. На осінь буде новий спалах. Фактично, попереду карантинний рік. І нам треба міняти звички і весь свій штиб життя. Зупинити епідемію до появи вакцини не вийде, тож її намагаються бодай сповільнити, аби мобілізувати медичні й технічні ресурси. Саме це не встигла зробити Італія і тепер у шпиталях лікарі змушені обирати: кому жити, а кому вмерти, так і не отримавши доступу до штучних легень. Як правило, вибір не на користь літніх людей.

Згідно зі звітом вітчизняного МОЗу, в Україні в наявності: 12 700 ліжок у відділеннях в інфекційних лікарнях, 2300 інфекційних боксів, 300 реанімаційних ліжок в інфекційних стаціонарах. Але ж людей, кому за 65, понад сім мільйонів! Тобто це по п’ятсот пацієнтів на місце. І це лиш тих, хто теоретично в групі найвищого ризику.

Тож подумайте про своїх стареньких. Або ж про сусідку на поверсі. І сходіть по продукти для неї. Але торбинку з хлібом - тільки під двері. Бо статистика свідчить: те, що у вас немає симптомів, іще нічого не означає. «Вікова група зовсім не така, як всім розповідають про 60+. Вірус помолодшав», - зауважує заслужена лікарка України, інфекціоністка Ольга Голубовська.

Медики зараз тільки готуються приймати хворих на коронавірус. Бо тільки зараз ми відновлюємо систему медзакладів, які спроможні і будуть реагувати на епідемічну хвилю.

«Просто люди повинні зрозуміти, що це, по-перше, ще не карантин. Це просто обмежувальні заходи. А карантин – це воєнізована охорона. Це ніяких конституційних свобод і прав людини», - говорить Голубовська.

Тобто, те, що відбувається зараз – реально тільки початок. А чи дійде до надзвичайного стану, стане зрозуміло в перші дні наступного тижня.

Ірина Куріло, Роман Крюков