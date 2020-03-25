Коронавірус та церковні обряди: на Бога надійся, та глузд не губи

Андрій Вацик

Релігійність та культи можуть бути досить помічними у час непростих випробувань. Вони допомагають людям мобілізуватися, покращують їх моральний стан, заряджають енергією, вселяють надію. Водночас обряди без дотримання гігієни залишаються джерелом підвищеної небезпеки. В період пандемії старі методи вже можуть нести більше шкоди, ніж користі. Однак церква, ніби навмисне, надто повільно реагує на виклики, потребу перебудовуватися та пристосовуватися до правил світських.

Найсвіжіший приклад – на Тернопільщині. Один з випадків коронавірусу – хвороба виявлена у 68-річного чоловіка з Монастириського району, який був на похороні з місцевим священником, в якого COVID-19 виявили 20 березня. За даними місцевих ЗМІ, під час церемонії чоловіки цілували розп’яття...

Підрахували, що орієнтовна кількість контактних сягає 500 осіб

Поліція закликає усіх, хто контактував з отцем, вдатися до самоізоляції, а при найменших симптомах хвороби звертатися до сімейного лікаря. Підрахували, що орієнтовна кількість контактних сягає 500 осіб. Церкви, які відвідували обидва хворих, продезінфікували. Як і швидкі, якими їх доставляли в Тернопіль.

Даний випадок мав би стати наукою для тих, хто досі живе суто магією віри. Бо ця магія не завжди спрацьовує. Тоді як участь в недільній літургії онлайн, або ж тимчасове нецілування хрестів та ікон, навряд чи в очах Господа стане величезною крамолою.

В умовах зростання кількості хворих на коронавірус в Україні, для вірян є як ніколи важливим зробити правильний вибір. Наприклад, як вже роблять вірянив Тернополі, залишаючись в час літургії вдома або, принаймні, стоять під час богослужіння перед храмом на вулиці на чималій відстані одне від одного.

Не менш важливим в даному контексті є особистий приклад парохів, священників, а також ідеї та думки, які вони несуть в маси. Станом на сьогодні, ці дії не завжди є логічними чи зрозумілими. І мова не лише про цілування хреста.

У неділю представники ліквідованої Московської церкви в Україні проїхалися на автомобілі вулицями Тернополя, окроплюючи їх «свяченою водою» та активно трясучи кадилом, про що очевидці виклали відео у соцмережах. Там таке «шоу» викликало хвилю насмішок.

«Розгром коронавірусу в Тернополі», «Нарешті можна бути спокійними, коронавірус у місті подолано» – жартома писали тернополяни, поширюючи відео із процесом окроплення міста.

В Почаївській лаврі продовжують ратувати за спільне причастя з однієї чаші, мовляв, така процедура не несе жодних ризиків

При цьому громадяни в коментарях принагідно зауважували, що священникам варто таки було б кропити дезінфікуючим розчином, мовляв, тоді їхній авторейд приніс би хоч якусь користь. У цьому випадку отці своїми діями, сподіваємося, принаймні не нашкодили. Так, подекуди на дорогах виникли затори, однак, на таку дрібницю зараз можна закрити очі, зважаючи, що даний ритуал повеселив містян в час масового пригнічення.

Тим часом, в Почаївській лаврі продовжують ратувати за спільне причастя з однієї чаші, мовляв, така процедура не несе жодних ризиків. Попри подібні переконання тамтешніх служителів, нещодавно лавру навідала поліція. Приводом стала поширена в ЗМІ інформація про те, що після повернення з Почаєва коронавірусом заразилися четверо жителів Молдови. Настоятель Почаївської лаври запевнив правоохоронців, що екскурсії у духовному комплексі зараз скасовані, хворих на коронавірус у святині не зафіксовано.

На сайті лаври також з’явилася інформація під заголовком «Не всякому слуху вірте», в якому настоятель комплексу Володимир виразив смуток, що не всі вірні в час посту зможуть приїхати помолитися до Почаєва через оголошену надзвичайну ситуацію. При цьому він додав, що богослужіння у лаврі продовжуються.

Коронавірус став чудовою нагодою для церкви модернізуватися

Є й протилежний приклад. Священник Православної церкви України Олексій Філюк, який проживає у Ланівцях, ще задовго до коронавірусу опанував соцмережі. З 20 березня він запровадив онлайн-молитви за недужих та потребуючих молитовної підтримки. Проводить молебні в прямому ефірі щодня. О 21 годині – з трансляцією у «Фейсбуці», а о 21.30 – в «Інстаграмі». В «Фейсбуці» кожну його трансляцію переглядає по 10 тис осіб (!!!).

Власне, коронавірус став чудовою нагодою для церкви модернізуватися. Часи, коли за прогресивне мислення церква спалювала, вже давно канули в лету. Навпаки, є можливість відкинути забобонні ритуали на кшталт магічних окроплювальних рейдів, натомість налагодити нові засоби комунікації з вірянами.

Не виключено, що Великдень в Україні доведеться зустрічати в умовах карантину, тож отцям вже сьогодні варто подумати, яким чином забезпечити безпеку своїх парафіян. Особливо, зважаючи на масове повернення з-за кордону заробітчан. Попереду два масові обряди: освячення лози у Вербну неділю та освячення пасок. Як бути з ними? Чим серйозніше поставиться Церква до потреби упередити велелюдні скупчення, тим більше вірян згодом зможуть прийти до храму для подячної молитви за пережиту всесвітню пандемію.

До речі, належна робота із тими, хто приїздить з-за кордону, може стати в дні карантину сучасною місією церкви. Адже подекуди громадський осуд чи навіть погрози штрафами і криміналом не усіх заробітчан втримують на самоізоляції. В такій ситуації авторитет пароха може мати більше користі, ніж загрози від правоохоронної системи.

Андрій Вацик