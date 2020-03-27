Голодне літо-2020? Які кроки слід зробити, щоб пережити довгий карантин

Віталій Ломакович

Подовження карантину не тільки допомагає розтягнути у часі збільшення кількості заражених Covid-19, дозволяючи уникнути одномоментного навантаження на лікарні, але й провокує кризу українських домогосподарств. Деякі онлайн-опитування свідчать, що понад 50% українців коштів не вистачить на весь час карантину. Тож, що робити тим, у кого немає суттєвої фінансової подушки?

Найперше, треба розрахувати власні наявні фінанси і можливості на весь період карантину. Важливо розподілити першочергові витрати на цей період: харчування, ліки, предмети особистої гігієни, транспорт та зв’язок.

Для тих же, хто змушений лишитись без роботи, ситуація значно складніша.

Якщо у вас є можливість працювати віддалено онлайн – чудово! Це дозволить вам вийти з карантину з мінімальними втратами. Для тих же, хто змушений лишитись без роботи, ситуація значно складніша. За моїми підрахунками, такі українці можуть лишитися без звичного доходу на час до двох місяців – місяць карантину, ще два тижні, щоб отримати аванс на роботі. А ще, щонайменше, два тижні потрібно додати на непередбачувані, форс-мажорні обставини, які можуть завадити роботодавцеві виплатити зарплату швидко. У разі ж, якщо роботодавець за час карантину збанкрутує, вам слід також мати деякий фінансовий запас на час пошуку нової роботи або звернення до Державного центру зайнятості і перших виплат.

До речі, якщо маєте право на державну допомогу, сміливо звертайтеся до соціальних фондів. Якщо ж така допомога вам не доступна, спробуйте попросити допомоги у рідних, друзів та навіть сусідів.

Після закінчення карантину споживча активність відновиться не одразу. Тому вихід з кризи буде затяжний і болісний для багатьох

Та слід пам’ятати, що і після закінчення карантину споживча активність відновиться не одразу. Тому вихід з кризи буде затяжний і болісний для багатьох.Також доволі часто українці користуються зараз банківськими кредитними картками для розрахунку продуктами. Втім, слід пам’ятати, що рано чи пізно кредитні кошти доведеться повертати. Та зараз, у час кризи, виплати за зобов’язаннями на цей період цілком можливо призупинити. Відтермінуйте сплату кредитів, комунальних послуг та інших платежів, які зменшують обсяг ваших особистих грошових коштів, якщо це можливо. У цьому немає нічого поганого. Під час таких криз навіть багаті переглядають структуру витрат в бік скорочення споживання.

Звісно, допомогти мала б держава, стимулюючи споживчу активність або цільовими дотаціями (грошовими чи товарами першої необхідності з Держрезерву). В США, наприклад, сенат затвердив одночасну виплату всім американцям по 1200 доларів та збільшення виплат з безробіття. Звичайно, Україна не має таких фінансових можливостей, але перерозподіл бюджетних коштів на підтримку цих виплат та зменшення податків (того ж ПДВ) на споживчі товари цілком можливий.

Віталій Ломакович, засновник Інституту GROWFORD, член Ради НБУ 2014-2015 років