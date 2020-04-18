…Але визволи нас від коронавірусного лукавства, амінь

Андрій Вацик

В період епідемії коронавірусу в Україні чітко проявилася держава в державі, яка не просто живе за своїми правилами. З’ясувалося, що вона слабо контрольована і на неї взагалі немає управи. А випадок на Тернопільщині, де вкотре в епіцентрі скандалу опинилася Почаївська лавра, взагалі межує з абсурдом. У час, коли в Україні, та й в області зокрема, наростає кількість хворих на Covid-19, духовенство російської церкви у Чистий четвер вирішило вдатися до демонстрації сили та ускладнити роботу медикам щодо блокування поширення хвороби. І влада Тернопільщини в цій ситуації, як не дивно, виявилася абсолютно безпомічною.

Почалося з того, що коронавірус виявили у священника, який співає у хорі Почаївської лаври. Там співає і його дружина, у неї теж лабораторно підтвердили Covid-19.

Постало питання, щоб ізолювати всіх можливих контактних. І тут почалися «цирки». Спроби вийти на зв’язок з настоятелем лаври успіхом не увінчалися. Відповідальний за даний напрямок працівник пообіцяв надати список хористів, але обіцянку того дня так і не виконав.

Поліції він пояснив, що йому необхідне благословення настоятеля. Врешті після візиту поліції і чиновників у духовний комплекс, настоятель пообіцяв список. Але аж на післяобідню пору наступного дня! Немов у лаврі поняття не мають, хто співає у їхньому хорі.

Через особливі позиції церкви, всі карантинні обмеження досі носять рекомендаційний характер і не завжди виконуються

Так чи інакше, а роботу з тестування потенційно інфікованих відтермінували більш, як на добу. Наслідки це може мати непередбачувані. Адже за даними головного санітарного лікаря області Оксани Чайчук, в хорі співають священники, які мають парафії у Шумському та Кременецькому районах. В цих районах останнім часом стрімко почала зростати захворюваність на коронавірус. Зокрема на Шумщині був скачок, коли за добу виявили 22 інфікованих, на Кременеччині кількість нових хворих за 3 дні майже подвоїлася.

Сигнал напередодні Великодня вельми тривожний. Адже ніхто достеменно не може сказати, скільки людей підуть у храми на святкові богослужіння, як пройде свячення пасок. Через особливі позиції церкви, всі карантинні обмеження досі носять рекомендаційний характер і не завжди виконуються. Днями поліція присікла в Тернополі причащання, яке проводилося однією ложечкою, а віруючі стояли у щільній черзі, знехтувавши застереженнями про 2 метри дистанції. Де гарантія, що щось подібне не відбувається по селах?

Через небажання іти на конфлікт та псувати стосунки з церквою, влада потенційно може отримати проблему іншого характеру, з якою справити буде не менш складно. Загалом церква відчуває свої міцні позиції, тож не цурається гнути свою лінію. Потенційні обмеження своєї діяльності духовенство зі старту зустріло «в штики». Врешті клірики прийняли до уваги карантинні рекомендації, однак на місцях вони виконуються в міру бачення ситуації окремо взятим настоятелем. Як наслідок, подекуди ці обмеження мають міфічний, а у випадку з хористами лаври навіть карикатурний характер.

Якщо вже заходить мова про жорсткі карантинні заходи – то слід вдаватися до конкретних рішучих дій

Тобто влада, аби «не замаститися» напередодні місцевих виборів, світовий досвід із закриттям храмів вирішила не втілювати. Обмежилась лише погрозами штрафів. І грізно помахала пальчиком, зробивши вигляд, що контролює ситуацію. Духовенство ж зробило вигляд, що зі всім погоджується та приймає до обов’язкового виконання. Вербна неділя в Україні продемонструвала – суто людський чинник завжди має місце. Тому якщо вже заходить мова про жорсткі карантинні заходи – то слід вдаватися до конкретних рішучих дій. Просто робити вигляд – неефективно, безглуздо і небезпечно.

Демарш Почаївської лаври є сигналом, що держава втрачає контроль. Не лише над ситуацією з коронавірусом, а й з діяльністю російської церкви (церкви держави, з якою, нагадаємо, Україна веде війну). Почаївська та Києво-Печерська лаври перетворилися на своєрідні автономії, небезпечність яких дуже виразно проявилася в час епідемії, коли ці комплекси стали потенційним джерелом підвищеної небезпеки і місцем поширення уже аж двох зараз: проросійських настроїв та корона вірусу.

В період свят Почаївську лавру, на відміну від Києво-Печерської, не блокуватимуть, вона залишається відкритою, богослужіння у ній проводитимуть

Чи не інфіковані монахи Почаївської лаври? Відповідь на це питання могло б дати тестування. Однак щодо втілення пропозиції влади обстежити служителів комплексу настоятель лаври взяв час на роздуми. Мовляв, напередодні Великодня – це не на часі. В період свят Почаївську лавру, на відміну від Києво-Печерської, не блокуватимуть, вона залишається відкритою, богослужіння у ній проводитимуть.

Голова Кременецької районної ради Володимир Стефанський заявив, що місцева влада не могла собі дозволити закрити духовний комплекс, оскільки люди б цього не зрозуміли, а меру Почаєва, прийми він таке непопулярне рішення, взагалі б довелося тікати з міста. На думку Стефанського, заблокувати лавру для відвідування мала б влада області. Звісно, обласні чиновники теж розуміють, на скільки це слизьке рішення. Вони, мабуть, не проти, щоб його таки краще «спустили» із столиці. Однак для центральної влади, яка і без того стрімко втрачає рейтинг, це тим більше не на часі. Ось і виходить, що загалом для наведення ладу з церквами залишається сподіватися хіба на інопланетян.

Почаївська лавра, тим часом, взагалі утримується від будь-яких коментарів. З останніх повідомлень на сайті комплексу – інформації про те, що причащання однією ложечкою і з однієї чаші є цілком безпечними, що випадків інфікування коронавірусом на території лаври не зафіксовано, а зараження паломників з Молдови саме в Почаєві офіційно не доведено…

Андрій Вацик