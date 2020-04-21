Порушення карантину. Як не бути притягнутим до адмінвідповідальності

Анастасія Бідах

Попри те, що Уряд вже розглядає можливості послаблення карантинних заходів, за порушення правил карантину в Україні існує покарання. І слід знати деякі нюанси щодо того, хто і як може притягувати до адміністративної відповідальності.

Здійснення контролю та притягнення до відповідальності осіб має відбуватися в суворих рамках закону та в межах повноважень відповідних органів

Так, складати протоколи про адміністративні порушення щодо недотримання правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил мають право посадові особи:

Національної поліції;

Міністерства охорони здоров’я та його територіальних підрозділів;

Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

Посадові особи, уповноважені на це виконавчими комітетам (органами) сільських, селищних, міських рад.

В місті Києві Розпорядженням Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) № 490 від 23.03.2020 року на це уповноважені посадові особи:

Департаменту міського благоустрою;

Департаменту промисловості та розвитку підприємництва;

Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу;

Комунального підприємства «Київблагоустрій»;

Департаменту транспортної інфраструктури;

Комунального підприємства «Київпастранс»;

Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень;

Київського комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд»;

Комунального підприємства «Муніципальна охорона»;

Апарату виконавчого органу та апаратів районних в місті Києві державних адміністрацій.

Вказані посадові особи уповноважені складати протоколи про адміністративні порушення, але саме суд буде безпосередньо розглядати справи про адміністративне правопорушення та приймати рішення про наявність підстав для притягнення до адміністративної відповідальності.

Важливо знати, що здійснення контролю та притягнення до відповідальності осіб має відбуватися в суворих рамках закону та в межах повноважень відповідних органів.

Наприклад, Національна поліція України має право на проникнення до житла або іншого володіння особи без вмотивованого рішення суду лише в невідкладних випадках, пов’язаних із рятуванням життя людей та цінного майна під час надзвичайних ситуацій; безпосереднім переслідуванням осіб, підозрюваних у вчиненні злочину; припиненням злочину, що загрожує життю осіб, які знаходяться в житлі або іншому володінні.

Перевірки, в тому числі позапланові, наведені вище органи можуть проводити тільки в рамках сфери їхньої діяльності та виключно з наведених в законі підстав, як то: наявність повідомлення про адміністративне правопорушення, неподання документів обов’язкової звітності тощо.

Що ж до судової практики з притягнення до відповідальності за порушення правил карантину, суди, попри дію обмежувальних заходів, продовжують розглядати справи про адміністративні правопорушення.

Юристи рекомендують: звертати увагу на відсутність у багатьох випадках прямої заборони на вчинення певних дій

В Державному реєстрі судових рішень небагато постанов про притягнення до адміністративної відповідальності осіб за порушення карантину людей. У більшості випадків справи направляються на доопрацювання з підстав порушення процедурних моментів. А саме: відсутність показань свідків, фото-відео фіксації тощо. У багатьох випадках такі справи взагалі закриваються за відсутністю події або складу адміністративного правопорушення.

Цікаво, що суди звертають увагу на необхідність чіткого посилання в складених протоколах на норми законодавства, які були порушені та якими вимагається, наприклад, одягання рукавичок або масок. Одного тільки згадування постанови про введення карантину суди вважають не достатнім в більшості випадків.

Таким чином, юристи рекомендують: звертати увагу на відсутність у багатьох випадках прямої заборони на вчинення певних дій. Текст деяких обмежувальних рішень носить лише рекомендаційний характер, проте контролюючі органи такі рекомендації можуть сприймати як вказівку до виконання.

У кожному випадку необхідно з’ясувати підстави для проведення перевірки, повноваження державного органу. Якщо складається протокол про правопорушення, потрібно з’ясувати, яким саме рішенням та якого органу була встановлена відповідна заборона та чи була вона встановлена взагалі.

Певні обмеження взагалі знаходяться поза законом, оскільки права людини можуть обмежуватися лише під час воєнного або надзвичайного стану.

Стосовно кримінальної відповідальності, то сподіваємося, про подібні кримінальні провадження ми не почуємо.

Бережіть себе, дотримуйтеся карантину та не хворійте!

Анастасія Бідах, старша юристка Sayenko Kharenko