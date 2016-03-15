Суд зобов'язав адвоката російського ГРУшника Єрофєєва надати докази тиску та погроз на її адресу
Суд зобов'язав адвоката Оксану Соколовську надати на наступному судовому засіданні докази тиску та погроз, що нібито надійшли на її адресу у зв'язку з участю у судовому процесі щодо російських диверсантів Євгена Єрофєєва та Олександра Александрова.
Як передає кореспондент УНІАН, після того як прокурори залучили іншого перекладача для Александрова та Єрофєєва, Соколовська звернулась до суду з клопотанням забезпечити охорону її майна та житла а також її особисто у зв'язку з погрозами з боку невідомих осіб через захист нею Єрофєєва.
На це суддя зауважив, що Соколовська не надала доказів таких погроз і що її слова - це лише припущення.
У свою чергу Соколовська заявила, що можливе зникнення ще одного адвоката у судовому процесі російських спецпризначенців – Юрія Грабовського - є достатньою підставою вважати, що і їй загрожує небезпека.
На що суддя зауважив, що у Соколовської немає доказів, що Грабовський зник саме через те, що бере участь у даній справі. Врешті решт суд зобов'язав Соколовську надати докази тиску на неї на наступному судовому засіданні, яке розпочнеться о 14.30 21 березня.
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Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.
Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.
Наприкінці серпня досудове розслідування стосовно Єрофєєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні низки злочинів, зокрема, у веденні агресивної війни, створенні терористичної групи, терактах.
10 лютого цього року суд продовжив арешт Єрофєєва і Александрова до 9 квітня.
Сьогодні, 15 березня, адвокат Соколовська повідомила, що її колегу Грабовського оголошено в розшук як зниклого безвісти.