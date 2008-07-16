На завтра в Україні оголосили штормове попередження

На завтра, 17 липня, в Україні оголошено штормове попередження.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометеорологічному центрі, зокрема, 17 липня в Україні грози, у південних областях, на Полтавщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Чернігівщині, Сумщині, а вдень і на сході країни місцями сильні дощі, град, шквали 15-20 м/с, в Криму сильні зливи, в окремих районах крупний град, шквали 25-30 м/с.