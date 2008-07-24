На Буковині з початку року безвісти зникло 90 дітей

З початку 2008 року правоохоронці Буковини отримали 90 заяв про пошук зниклих дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник кримінальної міліції в справах дітей УМВС у Чернівецькій області Микола БАСАРАБ. При цьому він зазначив, що протягом 1-2 діб зниклих дітей вдавалося розшукати.

М.БАСАРАБ також повідомив, що з початку року на Буковині 109 неповнолітніх скоїли злочини, а 168 неповнолітніх притягалися до адміністративної відповідальності. «Під час профілактичних операцій «Канікули», «Нічне місто», «Літо-2008» вилучено з вулиці та поміщено до притулку для неповнолітніх 52 безпритульні дитини, із неблагополучних сімей вилучено 23 дитини», - сказав він.

М.БАСАРАБ додав, що неповнолітніми та за їх участю за півроку на Буковині було скоєно 147 злочинів, у тому числі в Чернівцях – 62. Це на 11,4% менше, ніж торік (у Чернівцях кількість вчинених неповнолітніми злочинів знизилася на 21,5%).

Цього року вдвічі збільшилась кількість учнів шкіл, ліцеїв, гімназій, які скоїли злочини (54 проти 26 ). У вчиненні злочинів брали участь також 9 учнів ПТУ та технікумів (торік – 8).

Водночас за останній рік в області неповнолітні вчинили більше вбивств (2 проти 1), здійснили хуліганств (12 проти 8), шахрайства (7 проти жодного в 2007 р.) та спричинення тяжких тілесних ушкоджень. Всього службою кримінальної міліції у справах дітей за півроку складено 720 адміністративних протоколів.

Довідка УНІАН. На Буковині проживає понад 226 тисяч неповнолітніх. Штатна чисельність підрозділів кримінальної міліції у справах дітей Чернівецької області становить 42 співробітники. Навантаження на одного співробітника цієї служби становить понад 5,3 тисячі неповнолітніх та 10 загальноосвітніх навчальних закладів, що є значно більше передбачених норм.