Погода на вихідні

Завтра, 8 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер переважно північно-західний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с, удень у західних областях пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат 25-30 м/с.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура вночі буде 8-13°, у південній частині місцями 15-18°, удень 24-29°.

9-10 серпня синоптики прогнозують мінливу хмарність. 9 серпня - без опадів, лише у західних, а вдень і у Вінницькій та місцями північних областях пройдуть грозові дощі, в окремих районах - град, шквали 15-20 м/с, на Закарпатті, у Карпатах і Прикарпатті можливі сильні дощі. 10 серпня в Україні пройдуть невеликі короткочасні дощі і грози (у південних і західних областях - місцями), лише у східних областях та Криму буде без опадів. Вітер очікується південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів - до 20°, у східних областях 7-12°; удень 26-31°, 9 серпня у західних, а 10 серпня і у північних та Вінницькій області 21-26°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 13-18°.

11- 12 серпня буде переважно без опадів. Температура вночі 10-16°, на півдні 14-20°; удень 26-32°, у західній та північній частині 11 серпня 22-27°, 12 серпня 25-30°.

У Києві та області 8 серпня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважатиме південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі буде 10-12°, удень 25-27°.

9-10 серпня синоптики прогнозують у столиці мінливу хмарність, 9 серпня - без опадів, лише у другій половині дня та увечері місцями пройде короткочасний дощ, гроза; 10 серпня - невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°; вдень 9 серпня 26-31°, 10 серпня 21-26°.

11- 12 серпня буде переважно без опадів. Температура вночі 10-15°; вдень 11 серпня 22-27°, 12 серпня 25-30°.