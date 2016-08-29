Працівника однієї з прокуратур Київщини затримали на хабарі в 375 тисяч

Про це повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури.

«Зазначену особу затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання частини неправомірної вигоди. Наразі тривають слідчі дії у кількох місцевих прокуратурах та апараті прокуратури Київської області, а також в інших правоохоронних органах. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що «дії злочинця кваліфіковано за ч.3 ст.368 КК України».

При цьому в ГПУ уточнили, що санкція ч.3 ст.368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.