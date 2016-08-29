Працівника однієї з прокуратур Київщини затримали на хабарі в 375 тисяч
Сьогодні підрозділами Генеральної прокуратури та Служби безпеки України затримано працівника однієї з місцевих прокуратур Київської області за підозрою у вимаганні та одержанні хабара в розмірі понад 375 тисяч гривень.
Про це повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури.
«Зазначену особу затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання частини неправомірної вигоди. Наразі тривають слідчі дії у кількох місцевих прокуратурах та апараті прокуратури Київської області, а також в інших правоохоронних органах. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту», - йдеться у повідомленні.
Читайте такожСуд заарештував одного з головних податківців Миколаївщини, затриманого на хабарі у 700 тисяч
Зазначається, що «дії злочинця кваліфіковано за ч.3 ст.368 КК України».
При цьому в ГПУ уточнили, що санкція ч.3 ст.368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.