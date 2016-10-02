Військова прокуратура вперше назвала підрозділи ЗС Росії, що захопили Крим

Про це йшлося в ефірі програми «Київ-Донбас» Громадського радіо.

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«Слідством було встановлено і зібрано достатньо доказів, щоб я зараз впевнено говорив, що це були за війська. Зокрема, це була 31-а окрема гвардійська десантно-штурмова бригада повітряно-десантних військ, 45-й окремий гвардійський полк спеціального призначення ВДВ Збройних сил РФ — військова частина 28 337, 18-а окрема гвардійська мотострілецька бригада, 58-я армія Південного військового округу збройних сил Російської Федерації, 98-а гвардійська повітряно-десантна дивізія ВДВ — військова частина 451 65, 76-та гвардійська десантно-штурмова дивізія ВДВ РФ, 15-а окрема гвардійська мотострілецька бригада миротворчих сил Російської Федерації — військова частина 90 600».

Також прокурор зазначив, що для підготовки і ведення агресивної війни, військова техніка та формений одяг військовослужбовців РФ, які брали участь у анексії Криму, були завчасно підготовлені шляхом маскування всіх тактичних знаків.