"Діамантовому" прокурору Корнійцю загрожує 12 років арешту: справу передали до суду

Про це повідомили у прес-службі ГПУ.

Зазначається, що екс-заступнику прокурора Київської області загрожує 12 років арешту із конфіскацією майна.

«Всупереч намаганням сторони захисту затягнути досудове розслідування, прокурором у кримінальному провадженні обвинувальний акт передано до суду для розгляду по суті», - йдеться у повідомленні Генпрокуратури.

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«Винним загрожує покарання у виді позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна», - відзначається у повідомленні.

16 липня Генеральний прокурор України Віктор Шокін своїм наказом звільнив з органів прокуратури підозрюваних у хабарництві першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна та Корнійця. Корнійця і Шапакіна було затримано в результаті спільної спецоперації ГПУ та СБУ 5 липня.

За даними прес-центру СБУ, в затриманих вилучено близько 500 тис. доларів та коштовності. Встановлено, що вони вступили в корупційну змову та отримали хабар у розмірі 3 млн 150 тис. грн. Зловмисники вилучили техніку в підприємства, що займалося видобутком піску в Київській області, чим заблокували його роботу. За «допомогу» в поверненні техніки прокурори через посередників вимагали та отримали гривневий еквівалент 150 тис. доларів США.

Під час обшуків у першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ було вилучено 400 тис. доларів, а в заступника прокурора Київської області - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів та автомат Калашникова.