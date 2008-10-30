Офіційні курси валют на сьогодні

29 жовтня, Національний банк України знизив офіційний курс гривні по відношенню до американського долара на 26 копійок.

За інформацією офіційного сайту НБУ, на 30 жовтня Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 576.0400 (на 29 жовтня - 550.0000),

100 EUR – 735.6031 (на 29 жовтня - 688.9300),

10 RUR – 2.1258 (на 29 жовтня - 2.0145).

Як повідомлялося, вчора на українському міжбанківському валютному ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 6,3350/6,4250 грн., до 11:00 ціни виросли до 6,5000/6,6250 грн., до закриття цінові рівні досягли максимуму - 7,0500/7,2000 грн. за 1 дол.

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає неефективною політику Нацбанку по підтримці курсу національної валюти.