У Росії порушили чергову справу проти українських військових – Слідком РФ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Мова йде про порушення кримінальних справ за ч.1 ст.356 Кримінального кодексу РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни) щодо командира 72-ї окремої механізованої бригади (омбр) ЗСУ полковника Андрія Соколова, командира 93-ї омбр полковника Владислава Клочкова, командира 30-ї омбр полковника Віталія Якубова, командира 1-го батальйону 14-ї омбр підполковника Михайла Прокопіва, а також інших невстановлених осіб зазначених підрозділів.

У повідомленні Слідкому заявляється, що «управлінням з розслідування злочинів, пов'язаних з використанням заборонених засобів і методів ведення війни» встановлено імена командирів підрозділів Збройних сил України (ЗСУ), які в березні 2016 року на порушення положень міжнародних правових актів, які гарантують дотримання і захист прав мирного населення, здійснювали артилерійські обстріли об'єктів цивільної інфраструктури.

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«Наразі тривають слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин злочинів та інших осіб, причетних до них», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. Із середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях йдуть бойові дії.

Для виправдання російської агресії Слідчий комітет РФ порушив кримінальні справи проти керівництва України і українських силовиків, які керують обороною країни від російських окупантів. Зокрема, справи порушено проти міністра оборони України Степана Полторака, начальника Генерального штабу ЗСУ Віктора Муженка, екс-командира Сухопутних військ України Анатолія Пушнякова, колишнього командувача Національної гвардії України Миколи Балана і ряду інших громадян України.

30 вересня 2014 року Генеральна прокуратура України почала кримінальне провадження стосовно службових осіб Слідчого комітету РФ за сприяння терористичним організаціям «ДНР» і «ЛНР».

8 серпня 2016 року Генпрокуратура України повідомила про підозру 18 представникам російської влади і керівництва збройних сил РФ у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, веденні агресивної війни й інших злочинах. Усі 18 підозрюваних оголошено в розшук, готується клопотання до суду про їх затримання.