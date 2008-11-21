У Херсонській області оголосили штормове попередження

На 22 та 23 листопада в Херсонській області оголошено штормове попередження.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської обласної державної адміністрації, у зв’язку з переміщенням активного циклону 22 та 23 листопада по області та місті Херсону очікуються складні погодні умови: дощ з мокрим снігом, пориви вітру 17-22 м/с, в Приазов’ї - 25-30 м/с, зниження температури 23 листопада вночі та вдень до 0-4 морозу.