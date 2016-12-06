ВМС України отримали малі броньовані артилерійські катери (фоторепортаж, відео)

Також відбувся ритуал підйому на катерах прапору Військово-Морських сил ЗСУ.

У церемонії беруть участь представники Командування ВМС ЗС України, керівництва Одеської області та міста Одеси, міст Білгород-Дністровський і Бердянськ, правління ПАО "Завод Ленінська кузня", ветерани флоту, волонтери, представники громадськості, працівники підприємства.

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Як повідомляв УНІАН, 1 грудня на морському полігоні поблизу Одеси успішно пройшли державні випробування малі броньовані артилерійські катери "Акерман" та "Бердянськ". Майже за рік катери подолали понад 2 тисячі морських миль, відпрацювали понад 20 бойових вправ по повітряних, морських та наземних цілях зі всіх видів озброєння.

Раніше малі броньовані катери "Бердянськ" та "Аккерман" не допустили російський корабель "Сметливий" до морського кордону України.