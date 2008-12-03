Крадіжки багажу в "Борисполі": погляд зсередини

В аеропорту «Бориспіль» заявляють, що проблеми з багажем у збірної України з шахів виникли через його неправильне упакування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в аеропорту повідомив його генеральний директор Борис ШАХСУВАРОВ.

«Пасажир ТИМОШЕНКО, який одержав кубок, припустився звичайного головотяпства. Саме наші вантажники виявили, що у кубка відламався верх - фрагмент кубка випав із сумки, яка не має замків», - відзначив він.

При цьому як доказ Б.ШАХСУВАРОВ продемонстрував відповідні фотознімки. Як він додав, фрагмент кубка визирав із сумки, оскільки він повністю в неї не вмістився.

Гендиректор аеропорту також спростував інформацію, що на кубку був коштовний камінь.

За його словами, за останні 4 місяці скоротилася кількість випадків крадіжки багажу, при цьому з серпня-вересня «Бориспіль» вживає заходів з посилення контролю.

За даними Б.ШАХСУВАРОВА, на сьогодні розглядається близько 15 кримінальних справ щодо випадків крадіжок.

Він також повідомив, що у вересні в аеропорту була створена служба безпеки, в якій працюють колишні співробітники міліції.

Також Б.ШАХСУВАРОВ відзначив, що якщо до вересня в «Борисполі» був лише один пункт упакування багажу, то зараз їх чотири.

Як повідомлялося, 26 листопада Українська збірна з шахів після повернення в аеропорт «Бориспіль» виявила, що кубок, одержаний на Світовій шаховій Олімпіаді в Німеччині, пошкоджено.

Лише через два дні після цього випадку, вже після того, як інформація з`явилася в ЗМІ, керівник делегації збірної України з шахів Леонід ТИМОШЕНКО звернувся до міліції. За словами керівника української делегації, при пошкодженні кубка зникли деякі його елементи, зокрема коштовний камінь, яким він був прикрашений, що й стало приводом звернення до міліції. Зараз ведеться розслідування цього випадку.