Долар на міжбанку продовжує рости

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США знову відкрилися зростанням котирувань – 7,4550/7,5750 грн. Ціни на російську валюту піднялися до 0,2620/0,2760 грн., котирування по євро-гривні пішли вгору – 9,6110/9,7715 грн.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,2895/1,2897 дол. США (п`ятниця – 1,2766/1,2768).

У п`ятницю Нацбанк на ринок не виходив.