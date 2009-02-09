У російському Мінфіні підтвердили, що Україна просила 5 мільярдів у борг

14:52, 09 лютого 2009
Суспільство
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Чекають офіційного звернення

Україна просила в Росії кредит у 5 млрд. дол., але офіційне звернення поки що не надходило.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства фінансів Росії.

«Минулого тижня в Міністерстві фінансів Російської Федерації відбулися двосторонні консультації з представниками Міністерства фінансів України на їхнє прохання. Українська сторона висловила прохання оцінити можливість надання Росією кредиту в розмірі 5 млрд. дол. на покриття дефіциту бюджету України. На прохання Мінфіну Росії Мінфін України надасть додаткову інформацію про поточний стан української економіки», - сказано в повідомленні Міністерства фінансів РФ.

Наголошується, що офіційне звернення від України з приводу надання цього кредиту ані в уряд РФ, ані в Мінфін Росії не надходило.

Довідка УНІАН. Минулого тижня ЗМІ повідомили, що уряд України намагається отримати від РФ кредит на суму 5 млрд. дол.

7 лютого ц.р. газета "Дзеркало тижня", посилаючись на власні джерела, повідомила, що в першому раунді переговорів про надання Україні цього кредиту, який відбувся в Москві у п`ятницю, 6 лютого, від української сторони взяли участь заступник міністра фінансів Анатолій МЯРКОВСЬКИЙ, а також низка представників Міністерства закордонних справ і Національного банку.

Як повідомило джерело «ДТ» в українській делегації, під час зустрічі з міністром РФ Олексієм КУДРІНИМ було висунуто цілу низку додаткових умов отримання Україною кредиту. Зокрема, російська сторона чекає від української: ратифікації угоди про так званий «нульовий варіант» (так називається договір про розподіл майна колишнього СРСР, за яким Росія бере на себе всі борги Союзу, а решта колишніх республік відмовляється від своїх претензій на будь-яке майно СРСР); вирішення Україною питань з власністю колишнього СРСР за кордоном; вирішення спірних питань з російською власністю в Україні; визнання Україною державними боргами боргів українських підприємств перед Внешэкономбанком СССР.

Тим часом попередні фінансові умови можливої позики поки що тримають у секреті до затвердження сторонами.

Увечері 7 лютого прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО підтвердила інформацію про переговори про виділення Росією кредиту для України.

«Росія готова сприяти в підписанні таких кредитних угод», – сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що надіслала листи з проханням надати Україні фінансову допомогу для покриття дефіциту бюджету в США, Євросоюз, Китай, Японію, а також Росію.

Водночас прем`єр-міністр спростувала заяву уповноваженого Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКОГО про те, що в Москву відбула урядова делегація для таємних переговорів з Росією про отримання спеціального кредиту.

Також Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що не відповідає дійсності інформація про умови, на яких Росія готова надати кредит.

 

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