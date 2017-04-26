Ростропович був правий

Пробачте, Мстиславе Леопольдовичу.

Пробачте мені!

Ви застерігали мене від цього кроку рівно 18 років тому. Попереджали. Я вас тоді не послухав. Але я ні про що не жалкую. Не жалкую, навіть знаючи, що ви тоді на усі сто відсотків були праві. Пробачте!

***

Завтра, 27 квітня, мине рівно десять років, як легендарний всесвітньовідомий Маестро Ростропович залишив нас. І рівно місяць тому, 27 березня, йому виповнилось би 90 років. Мстислав Леопольдович народився у Азербайджані, жив і був вигнаний з СРСР, працював у США, і повернувся у Росію. Але він не належить ані Азербайджану, ані СРСР, ані США, ані Росії. Ростропович – він, як Далай Лама і як Папа Римський – він належить усьому світові. Видатний віолончеліст, піаніст і диригент. Сучасники мало уявляють, що таке сталінські і ленінські державні премії. Та й державна премія Росії вже, чесно кажучи, ні про що не говорить. Зате усі знають премію «Греммі». А Ростропович отримував її п'ять разів! Про себе Маестро говорив досить скромно: «я – музикант». А на визитівці в нього, крім імені і прізвища, взагалі нічого не було надруковано. Усі і так знали, хто він. Про Ростроповича написані сотні тисяч статей, тому я не буду розповідати про Ростоповича-музиканта.

Ростропович – він, як Далай Лама і як Папа Римський – він належить усьому світові. Видатний віолончеліст, піаніст і диригент

Мій батько дружив з Маестро. Вони познайомились 1963-го. Тато закінчував Горьківську консерваторію (нині Нижній Новгород), а Ростропович у той час був диригентом Горьківського симфонічного оркестру. Там вони і зустрілись – на репетиції. Старший на 14 років Мстислав Леопольдович став для батька старшим товаришем і, згодом, фактично втягнув його у столичні музичні кола. Познайомив його з піаністом Святославом Ріхтером, зі своїм вчителем, Дмитром Шостаковичем. Маестро був хорошим другом і вельми приємним товаришем по чарці. У часи, коли тато приїжджав у Москву, Ростропович завжди знаходив спосіб розважитись. Одного разу, наприкінці шістдесятих, тато застав Маестро у досить скрутному становищі.

— Вибач, Славік, пляшка в мене є, але Галя [Вишневська] з дітьми у Ленінграді, тож їсти нічого, — відчиняючи двері у квартиру у Газетному провулку, сказав Мстислав Леопольдович. А потім хлопнув себе по чолу: — Ти ж з інструментом! А ну, ідемо у метро на Проспект Маркса! [нині – «Охотний ряд»]

У переході метро, що вів до готелю «Москва», традиційно збирались консерваторські студенти. З патрулями міліції в них була взаємовигідна угода – студенти (а, часто, і викладачі), спокійно грали, «звикали до публіки», а міліціянти, за невеличку данину, їх не чіпали. За годину, дуетом у дві віолончелі, Ростропович з татом назбирали майже «четвертак» (25 карбованців), і галопом побігли у «Єлісєєвський» на Арбаті, гастроном, який працював допізна. Тоді, замість кількох годин, тато «завис» у друга на кілька днів.

***

Часто вони збирались втрьох – Ростропович, Ріхтер і Васильєв (мій тато). Цю гоп-компанію називали «Три Славіка». На початку сімдесятих, за кілька років до від'їзду Ростроповича і Вишневської за кордон, «Три Славіка» відвідували Солженіцина, котрий у той непростий для нього час жив у Жуковці, на дачі у Ростроповича. Це був важкий період у житті і Олександра Ісаєвича, і Мстислава Леопольдовича. Після Нобелівської премії і листа Ростроповича Брєжнєву, переслідування КДБ сягнуло свого піку. Ростроповичу постійно погрожували, що, якщо Солженіцин і далі житиме у Жуковці, то у Маестро просто відберуть дачу. Солженіцин про це не знав – Мстислав Леопольдович не хотів турбувати друга. «Славіки», як могли, розважали Солженіцина, а потім самі, у вельми пригніченому настрої, повертались до Москви. Тож, в один з таких вечорів, Ростропович згадав, що за розмовами чоловіки зовсім не вечеряли. Маестро знайшов телефон-автомат, зателефонував додому, повернувся, і оголосив:

— Ви нікуди не їдете! Ви ідете до мене! Зараз Галочка зробить курку-гриль!

— Де вона буде її смажити вночі? — недовірливо спитав Ріхтер. — На балконі?

— Ну, чому ж? — вдома, у пічці! І готова вона буде за 15 хвилин! – відповів Ростропович.

На дворі був 1971, і «курка-гриль за 15 хвилин» звучало абсолютно фантастично. Однак Ростропович мав мікрохвильову пічку «Sharp», яку привіз з гастролів з Чехословаччини. Про існування мікрохвильовок у СРСР знали одиниці. За півгодини їх чекав вбраний стіл, і Галина Вишневська у концертній сукні з і гарячою куркою на тарілі.

Ростропович був великий любитель поїсти і мав неабияке почуття гумору

— Славік, навіщо тобі чорні кахлі на кухні? — спитав тато. Чорні кахлі на початку семидесятих виглядали буржуазною розкішшю, радянські кухні зазвичай декорувались білою плиткою, що поступово набувала жовтого кольору через кіптяву.

— Галочка не любить мити стіни, — не блимнувши оком, відповів Маестро. — Прошу до столу, курка не буде чекати!

***

Ростропович був великий любитель поїсти і мав неабияке почуття гумору. Коли Мстислав Леопольдович літав на гастролі, він купував окремий повний квиток для свого інструмента. У квитку значилося «Міс Віолончель». Коли стюардеси розносили обіди, Ростропович вимагав обід для «Міс Віолончелі» (квиток же ж повноцінний!), і прискіпливо обирав меню для свого дорогоцінного інструмента.

***

З легкої руки Ростроповича, батьки віддали мене і мою старшу сестру у музичну школу.

— Славік, в тебе дівчинка і хлопчик – тобі треба робити музичну династію! — натхненно переконував Маестро друга. Так ми і потрапили у безжалісний музичний світ. Старша сестра мала залізний характер, тому закінчила музичну школу по класу фортепіано. Я ж дотягнув тільки до третього класу віолончелі.

***

Батько дуже переживав розлуку з другом, коли Ростроповича і Вишневську позбавили радянського громадянства у 1978 році. Минуло тринадцять років, і у серпні 1991-го, Ростропович примчався до Москви – захищати Білий Дім. Там вони й зустрілись.

— Славік, дорогий, дивись, який в мене тепер інструмент! — на животі у Маестро висів автомат Калашникова. — Я, щоправда, грати на ньому не вмію, але ми якось удвох впораємось! — Мстислав Леопольдович говорив до тата так, ніби й не було довгих років розлуки.

***

Коли, наприкінці дев'яностих, я приїхав підкоряти столицю (тоді у Росії ще була журналістика, уявіть собі), батько, благословляючи мене, дав настанови:

— Синку, знайди у Москві Льва Євграфова і Ростроповича! І передай від мене привіт.

Прибувши до столиці РФ, я зателефонував Мстиславу Леопольдовичу:

— Мій тато велів передати вам гарячий привіт!

— Ну, так давайте, ж, поспішайте ж скорше до мене, допоки він не вистигнув! — вигукнув мультяшним афоризмом Мстислав Леопольдович.

Коли ми зустрілись, він, примружившись, подивився на мене:

— Ви, дєточка [він називав мене «дєточкою»], явно схожі на маму. Але ось ця васильєвська дурість в очах...

Його оцінки і формулювання були завжди безжалісним і точними.

— І ким ви збираєтесь стати? — спитав мене Маестро.

Я, сидячи на краєчку стільця, гордо заявив:

— Журналістом! Я веду програму «Вєсті» на РТР!

Чарка з коньяком зависла у повітрі.

— Дєточка, ти знаєш, хто такі упирі? — раптом спитав Ростропович.

— У сенсі?

— У сенсі упирі. Стерв’ятники! Падальщики! Ти хочеш бути таким, як вони? — Ростропович кивнув у бік телевізора.

— Емммм... Ну, так... — пробурмотів я.

— Бідна дитина! — Ростропович хильнув чарку залпом — Бідна дитина!

І лише зараз я починаю розуміти, чому саме Маестро не розділяв моїх райдужних поглядів. «Титанік» не потонув. Він просто змінив назву на «Путінська Росія»

Він не забув, як мої «колеги» травили Солженіцина і як розпинали його самого. Я все ж став «стерв’ятником», і пропрацював у журналістиці понад двадцять років. Я наївно думав, що радянська журналістика, а, точніше, радянська пропагандистська машина, - потонула разом з комуністичним «Титаніком» у 1991 році. І лише зараз я починаю розуміти, чому саме Маестро не розділяв моїх райдужних поглядів. «Титанік» не потонув. Він просто змінив назву на «Путінська Росія».

Андрій Васильєв