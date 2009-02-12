Курс долара в обмінниках Києва

Середній курс купівлі долара США в комерційних банках України сьогодні не змінився, порівняно з 11 лютого, і склав 8,19 грн., курс продажу склав 8,31 грн. Про це повідомляє Finance.ua.

Середній курс купівлі євро в комбанках України сьогодні склав 10,54 грн., курс продажу знизився на 0,4% – до 10,91 грн.

Середній курс купівлі російського рубля по Україні збільшився на 1,2%, порівняно з 11 лютого, і склав 0,2053 грн., курс продажу знизився на 0,6% – до 0,2437 грн.

Середній курс купівлі американської валюти в комбанках Києва сьогодні склав 8,19 грн., продажу – знизився на 0,2% – до 8,30 грн.

Євро в столиці купують у середньому по 10,57 грн. (на 0,1% дорожче, ніж 11 лютого), продають – по 10,92 грн. (на 0,6% дешевше).

Комбанки столиці пропонують купити російські рублі в середньому по 0,2059 грн. (на 0,6% дорожче, ніж 11 лютого), продають – по 0,2449 грн. (на 0,6% дешевше).

Курс валют, встановлений на сьогодні в банках Києва:

«Діамантбанк»: долар США – 8,23/8,28 грн., євро – 10,60/11,00 грн., рубль – 0,20/0,23 грн.;

«Укргазбанк»: долар США – 8,10/8,30 грн., євро – 10,45/10,85 грн., рубль – 0,21/0,24 грн.;

«Трансбанк»: долар США – 8,20/8,30 грн., євро – 10,60/11,00 грн., рубель – 0,21/0,25 грн.

Офіційний курс гривні по відношенню до долара США на сьогодні становить 7,70 грн., до євро – 9,96226 грн., до російського рубля – 0,21489 грн.