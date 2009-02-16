У Криму оголосили штормове попередження
09:48, 16 лютого 2009Суспільство
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Очікуються сильні зливи
У зв`язку з очікуваним погіршенням погодних умов в Автономній Республіці Крим на сьогодні оголошене штормове попередження.
У Криму очікуються сильні зливи з переходом у мокрий сніг, повідомили УНІАН у Головному управлінні Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в АРК.
Проїзд на Ангарському і Грушевському перевалах забезпечено, додали в МНС.
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