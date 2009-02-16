У Криму оголосили штормове попередження

У зв`язку з очікуваним погіршенням погодних умов в Автономній Республіці Крим на сьогодні оголошене штормове попередження.

У Криму очікуються сильні зливи з переходом у мокрий сніг, повідомили УНІАН у Головному управлінні Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в АРК.

Проїзд на Ангарському і Грушевському перевалах забезпечено, додали в МНС.