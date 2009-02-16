Курс долара в обмінниках Києва

Середній курс купівлі долара в банках знизився на 2 коп. – до 8,14 грн., продажу – на 1 коп. – до 8,27 грн. Про це повідомляє Finance.ua.

Середній курс купівлі євро в комбанках України сьогодні зменшився на 2%, порівняно з 13 лютого, й становив 10,33 грн., курс продажу знизився на 0,9% – до 10,81 грн.

Середній курс купівлі російського рубля по Україні зріс на 3,6%, порівняно з 13 лютого, й становив 0,2073 грн., курс продажу знизився на 1,7% – до 0,2457 грн.

Середній курс купівлі американської валюти в комбанках Києва сьогодні майже не змінився й становив 8,15 грн., продажу – 8,27 грн.

Євро в столиці купують у середньому по 10,38 грн. (на 1,6% дешевше, ніж 13 лютого), продають – по 10,81 грн. (на 0,8% дешевше).

Комбанки столиці купують російські рублі в середньому по 0,2103 грн. (на 5% дорожче, ніж 13 лютого), продають – по 0,2456 грн. (на 1,8% дешевше).

Курс валют, встановлений на сьогодні в банках Києва:

«Прокредит Банк»: долар США – 8,15/8,35 грн., євро – 10,45/10,90 грн., рубль – 0,205/0,245 грн.;

«Форум»: долар США – 8,12/8,23 грн., євро – 10,25/10,77 грн., рубль – 0,19/0,24 грн.;

«Трансбанк»: долар США – 8,15/8,25 грн., євро – 10,50/10,70 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.

Офіційний курс гривні щодо долара США на сьогодні становить 7,70 грн., до євро – 9,87371 грн., до російського рубля – 0,22282 грн.