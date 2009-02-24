Світові ціни на нафту знизилися

Закінчилися торги на біржах

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 23 лютого на провідних нафтових біржах помітно знизилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням у квітні склали: - у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 40,57 (-1,32) дол./бар.; - у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 38,44 (-1,59) дол./бар.

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