Світові ціни на нафту знизилися
00:59, 24 лютого 2009Суспільство
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Закінчилися торги на біржах
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 23 лютого на провідних нафтових біржах помітно знизилися.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням у квітні склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 40,57 (-1,32) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 38,44 (-1,59) дол./бар.
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